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Потрібно показати Трампу, що перемога України – це нові можливості для бізнесу США, - ексголова української делегації у ПА НАТО Юринець

Тетяна Нижник
27 листопада, 2024 середа
17:34
Світ Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Народна депутатка України VIII скликання, ексголова української делегації у ПА НАТО Оксана Юринець розповіла, як Україна може налагодити співпрацю з новим президентом США

Зміст

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Враховуючи політику Трампа, ми маємо показати, що перемога України відкриває нові можливості для американського бізнесу. Трамп як політик буде дивитися на вигідні угоди для себе. А чому ми постійно паралельно говоримо про НАТО? Тому що це "парасолька безпеки", яка дозволяє бізнесу розвиватися та інвестиціям приходити на цю територію", - зазначила Юринець.

Україна має багато ресурсів, які за допомогою технологій США можуть дати економічний поштовх і розвиток, що сприятиме відбудові нашої держави. Юринець вважає, що з американцями, з правлячою партією, яка зараз має більшість, потрібно говорити мовою цифр і аргументів корисності перемоги України, яка буде спільною. Тоді це буде взаємовигідно.

"Новообраний президент хоче показати, що він може допомогти зробити Америку сильнішою. Це демократія в дії. Ми не впливаємо на вибір, але залучати і пов'язувати бізнеси можна дуже ефективно", - додала вона.

Наприклад, відвоювавши Схід України, можна запропонувати Юзівську площу для видобутку сланцевого газу, зауважила Юринець.

"Ці території потребуватимуть великих інвестицій, і Сполучені Штати можуть їх надати. До того ж Україна має добре навчених людей, які люблять свою країну, захищають її і готові робити успішний бізнес", - резюмувала екснардепка.

  • Нагадаємо, 27 листопада команда Трампа підписала угоду з Байденом про передачу влади.
Теги:
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