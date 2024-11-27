Команда Трампа підписала угоду з Байденом про передачу влади, - ЗМІ

Про це повідомляє Axios.

Зазначається, що відповідна угода надає новій адміністрації доступ до інформації федеральних агентств, необхідної для підготовки до перебрання влади.

Як пише видання, встановлений графік процесу передачі президентської влади покликаний полегшити передачу контролю. Проте команда Трампа пропустила встановлені терміни 1 вересня та 1 жовтня, щоб підписати планові угоди з Управлінням спільних служб та Білим домом.

Відповідно до умов, Трамп і новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс використовуватимуть приватне фінансування та публічно розкриватимуть своїх донорів. Угода також передбачає, що команда Трампа не буде використовувати урядові будівлі або технології, надані Адміністрацією загальних служб.

"Ця угода відкриває прямий доступ до інформації з федеральних агентств, що є життєво важливим для нової адміністрації, щоб бути готовою до управління з першого дня, і має вирішальне значення для успіху перехідного періоду", - заявив президент і головний виконавчий директор Партнерства державної служби, яке очолює Центр передачі влади, Макс Стір.