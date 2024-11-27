Команда Трампа підписала угоду з Байденом про передачу влади, - ЗМІ
Перехідна команда новообраного президента Дональда Трампа підписала меморандум про взаєморозуміння з адміністрацією Джо Байдена через кілька місяців після того, як цей процес мав розпочатися
Про це повідомляє Axios.
Зазначається, що відповідна угода надає новій адміністрації доступ до інформації федеральних агентств, необхідної для підготовки до перебрання влади.
Як пише видання, встановлений графік процесу передачі президентської влади покликаний полегшити передачу контролю. Проте команда Трампа пропустила встановлені терміни 1 вересня та 1 жовтня, щоб підписати планові угоди з Управлінням спільних служб та Білим домом.
Відповідно до умов, Трамп і новообраний віцепрезидент Джей Ді Венс використовуватимуть приватне фінансування та публічно розкриватимуть своїх донорів. Угода також передбачає, що команда Трампа не буде використовувати урядові будівлі або технології, надані Адміністрацією загальних служб.
"Ця угода відкриває прямий доступ до інформації з федеральних агентств, що є життєво важливим для нової адміністрації, щоб бути готовою до управління з першого дня, і має вирішальне значення для успіху перехідного періоду", - заявив президент і головний виконавчий директор Партнерства державної служби, яке очолює Центр передачі влади, Макс Стір.
- Напередодні радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що перехідна адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа співпрацює з Білим домом у питаннях національної безпеки.
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