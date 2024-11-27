У Покровську залишаються близько 11,5 тис. жителів, серед них 32 дитини
У прифронтовому Покровську Донецької області залишаються 32 дитини. Загалом у місті налічується близько 11,5 тис. людей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.
"Гуманітарна обстановка у місті Покровськ, де перебувають близько 11,5 тис. людей і 32 дитини, вона більш-менш стабільна. Працюють і благодійні організації, гуманітарні, Укрпошта, декілька крамниць", - розповів він.
Філашкін закликав мешканців виїжджати з Покровська через постійні обстріли, які РФ здійснює майже кожного дня.
"Ворог обстрілює місто Покровськ майже кожного дня і FPV-дронами, і керованими авіабомбами, і ствольною артилерією. Тому вкотре прошу людей, щоб виїжджали з міста, берегли себе та своїх близьких і дітей", - наголосив глава ОВА.
У Донецькій ОДА також розповіли, що протягом минулого тижня із Покровської громади було евакуйовано 111 дітей, з яких 11 – із самого Покровська.
Наразі ж у Покровській громаді лишаються проживати 143 дитини.
Загалом у 22 населених пунктах Донеччини, де оголошена примусова евакуація родин з дітьми, залишається проживати 174 дитини, додали в ОДА.
- 26 листопада головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков розповів, що близько двох третин усіх штурмів, які наразі відбуваються на фронті, зосереджені на Донеччині.
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