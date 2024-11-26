Росіяни намагаються оточити Покровськ з двох боків, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вся Україна б'ється на Донеччині, тут залучені бригади з абсолютно всіх регіонів. Близько двох третин усіх штурмів, що відбуваються зараз на фронті, припадають на Донецьку область. Найактивніший напрямок – Покровський", - зауважив Крамченков.

За словами головреда "Суспільне. Донбас", росіяни зараз намагаються оточити Покровськ з двох боків - із південного флангу вздовж річки та зі східного флангу в напрямку Мирнограда, намагаючись просуватися. Цей напрямок є для них пріоритетним. Крім того, значну увагу ворог приділяє Курахівському напрямку, де бої вже фактично тривають у самому місті або його околицях.

Головний редактор "Суспільне. Донбас" також додав, що росіяни продовжують накопичувати сили навколо Часового Яру. Вони досі не можуть впевнено перетнути канал Сіверський Донець – Донбас. По-перше, це водна перешкода, а по-друге, навколо каналу розташований відкритий простір, який ускладнює їхнє просування.

"Тому вони зараз відмовилися від тактики масованих штурмів. Вони використовують тактику малих піхотних груп і намагаються обійти Часів Яр з флангів. Просуваються по дорозі в напрямку села Ступочки. Можливо, цей напрямок теж стане пріоритетним", - наголосив Крамченков.

25 листопада на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 191 бойове зіткнення. Російський ворог найбільше атакує на Покровському напрямку.

























