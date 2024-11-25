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Від початку доби на фронті сталося 116 боєзіткнень: Сили оборони відбили 10 атак РФ на Курщині

Катерина Єсікова
25 листопада, 2024 понедiлок
16:36
Війна з Росією ЗСУ

З початку 25 листопада на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 116 бойових зіткнень. Українські сили відбили 10 ворожих атак у Курській області

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

"Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже відбулося 116 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках", - йдеться у повідомленні.

25 листопада від вогню ворожої артилерії та мінометів на Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Біловоди, Басівка, Новеньке, Миропільське, Журавка, Рожковичі, Волфине та Уланове. Степок потерпів від ударів авіації армії терористів.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів, в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Ще точаться три боєзіткнення. Також ворог завдав авіаудару КАБом по Питомнику.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти 13 разів проводили наступальні дії біля Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває. Противник активно застосовує авіацію, скинув авіабомби в районах населених пунктів Великий Бурлик, Куп’янськ, Кругляківка та Богуславка.

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував біля Греківки та Торського. Один бій ще триває. Завдавав авіаційного удару по Іванівці.

На Краматорському напрямку ворог тричі намагався просунутися в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти чотири рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецька та Дачного, на даний час триває два бої.

На Покровському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 20 атак, наразі ще точаться дев’ять боїв.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 27 раз поблизу  Сонцівки, Берестків, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки. 23 спроби окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Курахового. Авіація противника завдала удару по Дачному.

На Времівському напрямку противник дев’ять разів йшов на штурм позицій наших захисників поблизу Рівнополя, Новодарівки та Сухих Ялів. Два боєзіткнення триває, також під удари авіації ворога потрапила Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався штурмувати наші позиції в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки, противник завдав авіаудару НАРами по Ольгівці.

На Курщині Сили оборони відбили десять атак ворога, ще вісім боєзіткнень тривають, за сьогодні противник завдав чотири авіаудари, скинувши шість керованих авіаційних бомб по своїй території.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

  • Протягом доби 24 листопада російська окупаційна армія втратила в Україні 1610 військових, 27 бойових броньованих машин, 6 танків і 22 артилерійські системи
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
Покровськ
Курськ
Курахове
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