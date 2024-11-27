У Польщі заявили про готовність розпочати ексгумацію на Волині протягом доби

Про це заявив глава польського ІНП Кароль Навроцький, передає RMF24.

Він наголосив, що Варшава з 2017 року "послідовно прагне до того, щоб усі ексгумаційні запити та ексгумації на Волині стали правдивими".

"У 2017 році ІНП надіслав перший запит на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Цей запит стосувався низки населених пунктів (...). У період з 2017 по 2024 рік ми надіслали дев'ять таких запитів. Жоден з цих запитів не був прийнятий українською стороною", - заявив Навроцький.

За його словами, польський Інститут нацпамʼяті має і людей, і техніку. Тому в разі офіційного рішення щодо ексгумацій, а не просто декларації – на Волинь поїдуть підготовлені команди.

"Бюро розшуку та ідентифікації ІНП готове провести реальні пошуки на Волині протягом 24 годин. Тож ми чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації", - додав Навроцький.

Також очільник ІНП підкреслив, що пошуки можуть розпочатися, незважаючи на війну в Україні.

"Війна не впливає на ефективність діяльності працівників Інституту національної пам'яті", - додав він.