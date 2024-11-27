В Україні з нового року суттєво зростуть ціни на цигарки

Про це повідомив Ярослав Железняк.

"Комітет підтримав в цілому урядовий законопроєкт #11090 щодо збільшення акцизів на цигарки. Встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС", - пише нардеп.

Акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. З 2025 року цигарки коштуватимуть на 40 грн дорожче. Закон принесе в бюджет України 20 млрд грн.

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За словами Железняка, 18 членів комітету підтримали ініціативу.