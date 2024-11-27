TikTok заблокує для користувачів-підлітків доступ до "фільтрів краси" через загрозу психічному здоров’ю

Про це пише The Guardian.

Зазначено, що відповідне рішення прийняли через занепокоєння, що застосунок спричиняє підвищення тривожності та зниження самооцінки у підлітків. Упродовж найближчих тижнів для користувачів до 18 років стануть недоступними фільтри, які здатні змінювати риси дітей - зокрема "Сміливий гламур" (Bold Glamour).

Керівниця TikTok з питань безпеки дітей Хлої Сеттер зауважила, що такі заходи можуть "дратувати деяких молодих людей". Однак застосунок перш за все зважатиме на їхню безпеку.

Водночас у TikTok заявили про плани посилити контроль за обмеженням реєстрації на платформі дітям до 13 років.

"До кінця року він запустить випробування нових автоматизованих систем, які використовують машинне навчання для виявлення людей, які надають неправдиву інформацію про вік", - пише видання.