У Франції сімʼї подали позов до суду проти TikTok: соцмережу вважають причетною до смерті двох дітей

Про це повідомляє Reuters.

У позові зазначено, що алгоритми TikTok поширювали для сімох підлітків відео з пропагандою самогубства, самоушкодження та розладу харчової поведінки. Двоє з сімох підлітків покінчили життя самогубством.

Адвокат Лора Бутрон-Марміон заявила, що така спільна справа є першою в Європі.

"Батьки хочуть, щоб юридична відповідальність TikTok була визнана в суді. Це комерційна компанія, яка пропонує продукт споживачам, які, крім того, є неповнолітніми. Тому вони повинні відповісти на недоліки продукту", - додала вона.

Зазначено, що французькі родини подали позов до суду в місті Кретей.