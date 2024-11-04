У Франції сімʼї подали позов до суду проти TikTok: соцмережу вважають причетною до смерті двох дітей
У Франції сім родин подали позов до суду проти TikTok, звинувачуючи платформу в поширенні шкідливого контенту, що призвело до того, що два 15-річні підлітки наклали на себе руки
Про це повідомляє Reuters.
У позові зазначено, що алгоритми TikTok поширювали для сімох підлітків відео з пропагандою самогубства, самоушкодження та розладу харчової поведінки. Двоє з сімох підлітків покінчили життя самогубством.
Адвокат Лора Бутрон-Марміон заявила, що така спільна справа є першою в Європі.
"Батьки хочуть, щоб юридична відповідальність TikTok була визнана в суді. Це комерційна компанія, яка пропонує продукт споживачам, які, крім того, є неповнолітніми. Тому вони повинні відповісти на недоліки продукту", - додала вона.
Зазначено, що французькі родини подали позов до суду в місті Кретей.
- 9 жовтня повідомлялось, що більш як десять американських штатів подали до суду на TikTok, звинувачуючи платформу в завданні шкоди психічному здоровʼю дітей та підлітків.
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