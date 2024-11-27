У Вільнюсі для українців залишили безкоштовним проїзд у громадському транспорті ще на рік
У столиці Литви Вільнюсі для українців, які втекли від війни, продовжили ще на рік можливість безкоштовно їздити в громадському транспорті
Про це повідомляє LRT.
Відповідне рішення схвалила міська рада Вільнюса в середу 27 листопада.
Українські біженці можуть безоплатно користуватися громадським транспортом з березня 2022 року.
"Таке рішення влада столиці ухвалила після вторгнення Росії в Україну, коли до Литви прибули десятки тисяч жителів цієї країни. Аналогічні рішення ухвалили й інші великі міста Литви", - додають у матеріалі.
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