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У Вільнюсі для українців залишили безкоштовним проїзд у громадському транспорті ще на рік

Дар'я Куркіна
27 листопада, 2024 середа
18:03
Світ

У столиці Литви Вільнюсі для українців, які втекли від війни, продовжили ще на рік можливість безкоштовно їздити в громадському транспорті

Зміст

Про це повідомляє LRT.

Відповідне рішення схвалила міська рада Вільнюса в середу 27 листопада.

Українські біженці можуть безоплатно користуватися громадським транспортом з березня 2022 року.

"Таке рішення влада столиці ухвалила після вторгнення Росії в Україну, коли до Литви прибули десятки тисяч жителів цієї країни. Аналогічні рішення ухвалили й інші великі міста Литви", - додають у матеріалі.

  • У серпні уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українських біженців ще на рік.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Литва
біженці
Війна з Росією
біженці з України
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