Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українських біженців ще на рік

Про це повідомляє LRT.

Посвідки на проживання, які діяли до 4 березня 2025 року, будуть продовжені до 4 березня 2026 року.

У міністерстві внутрішніх справ Литви очікують, що прийняте Урядом рішення знизить адміністративне навантаження, враховуючи щоденні нові 30-40 заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання, та полегшить процес заміни посвідок на проживання, термін яких вже невдовзі спливає.

Нині понад 44,3 тис. осіб мають дійсний дозвіл на проживання в Литві на основі тимчасового захисту.

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За словами міністра внутрішніх справ Агнес Білотайте, продовження терміну дозволить українцям зменшити адміністративне навантаження, оскільки вони матимуть посвідку на проживання, дійсну на довший період часу, крім того, зменшиться навантаження на працівників. Міграційний департамент буде скорочено, з наближенням 4 березня 2025 року буде простіше керувати потоками змін посвідок на проживання, оскільки деякі люди вже повинні мати посвідки на проживання більш тривалого терміну дії.