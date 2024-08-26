Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українських біженців ще на рік
У середу, 21 серпня, Кабінет міністрів ще на рік продовжив посвідки на тимчасове проживання в Литві біженцям з України
Про це повідомляє LRT.
Посвідки на проживання, які діяли до 4 березня 2025 року, будуть продовжені до 4 березня 2026 року.
У міністерстві внутрішніх справ Литви очікують, що прийняте Урядом рішення знизить адміністративне навантаження, враховуючи щоденні нові 30-40 заяв на отримання дозволу на тимчасове проживання, та полегшить процес заміни посвідок на проживання, термін яких вже невдовзі спливає.
Нині понад 44,3 тис. осіб мають дійсний дозвіл на проживання в Литві на основі тимчасового захисту.
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За словами міністра внутрішніх справ Агнес Білотайте, продовження терміну дозволить українцям зменшити адміністративне навантаження, оскільки вони матимуть посвідку на проживання, дійсну на довший період часу, крім того, зменшиться навантаження на працівників. Міграційний департамент буде скорочено, з наближенням 4 березня 2025 року буде простіше керувати потоками змін посвідок на проживання, оскільки деякі люди вже повинні мати посвідки на проживання більш тривалого терміну дії.
- Станом на 30 червня 2024 року приблизно 4,3 млн громадян України мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, а найбільше у Німеччині - 1 347 525 людей.
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