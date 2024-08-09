У червні тимчасовий захист у ЄС мали близько 4,3 млн українці: в якій державі найбільше
Станом на 30 червня 2024 року приблизно 4,3 млн громадян України мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, а найбільше у Німеччині - 1 347 525 людей
Такі дані оприлюднив Євростат.
Станом на 30 червня статус тимчасового захисту в Німеччині мали 1 347 525 українців (31,2% від загальної кількості в ЄС), у Польщі - 965 775 людей (22,4%) та у Чехії - 360 775 (8,4%).
Загалом такий статус мали 4,3 млн громадян України.
Водночас у матеріалі наведена порівняльна статистика зростання кількості українців з тимчасовим захистом. Зокрема, абсолютне збільшення кількості українців з таким правом у червні порівняно з травнем цього року зафіксували в:
- Німеччині (+15 010; +1,1%);
- Польщі (+12 520; +1,3%);
- Чехії (+4 370; +1,2%).
Водночас ця статистика зменшилися у двох європейських країнах: Естонії (-1 245; -3,7%) та Франції (-80; -0,1%).
"Порівняно з населенням кожної країни ЄС, найвищий коефіцієнт бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці червня 2024 року спостерігався в Чехії (33,1), Литві (27,2) та Польщі (26,4), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу людей", - розповідають у Євростаті.
Водночас статистика свідчить, що на кінець червня українці становили понад 98% від людей, які отримали право тимчасового захисту в ЄС. З них жінок було 45,6%, дітей - 32,4%, а чоловіків - 22,0%.
- 24 червня 2024 року Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.36
- EUR Купівля 44.6Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе