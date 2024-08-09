У червні тимчасовий захист у ЄС мали близько 4,3 млн українці: в якій державі найбільше

Такі дані оприлюднив Євростат.

Станом на 30 червня статус тимчасового захисту в Німеччині мали 1 347 525 українців (31,2% від загальної кількості в ЄС), у Польщі - 965 775 людей (22,4%) та у Чехії - 360 775 (8,4%).

Загалом такий статус мали 4,3 млн громадян України.

Водночас у матеріалі наведена порівняльна статистика зростання кількості українців з тимчасовим захистом. Зокрема, абсолютне збільшення кількості українців з таким правом у червні порівняно з травнем цього року зафіксували в:

Німеччині (+15 010; +1,1%);

Польщі (+12 520; +1,3%);

Чехії (+4 370; +1,2%).

Водночас ця статистика зменшилися у двох європейських країнах: Естонії (-1 245; -3,7%) та Франції (-80; -0,1%).

"Порівняно з населенням кожної країни ЄС, найвищий коефіцієнт бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці червня 2024 року спостерігався в Чехії (33,1), Литві (27,2) та Польщі (26,4), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу людей", - розповідають у Євростаті.

Водночас статистика свідчить, що на кінець червня українці становили понад 98% від людей, які отримали право тимчасового захисту в ЄС. З них жінок було 45,6%, дітей - 32,4%, а чоловіків - 22,0%.