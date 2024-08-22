Доступність сервісів МЗС: уряд ухвалив постанову про систему "е-Консул" для українців за кордоном
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему “е-Консул”, яка має забезпечити якісніші та доступніші сервіси МЗС для українців за кордоном
Про це повідомляє МЗС України.
"Модернізована система "е-Консул" зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном. Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично", - заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
Українці зможуть скористатися оновленою системою "е-Консул" вже цьогоріч. Наразі МЗС вже створило цифрову платформу, на якій в закритому режимі тестуються оновлена електронна черга, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.
Крім того, Міністерство продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз, що дозволить скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%, залежно від типу послуги.
У МЗС кажуть, що потреба у модернізації системи "е-Консул" та спрощенні доступу до консульських послуг стала актуальнішою в умовах повномасштабного вторгнення.
Як зазначили у відомстві, наразі за кордоном перебуває близько 7,5 млн українців, більша частина з яких виїхали вимушено через вторгнення РФ. Їм особливо потрібна консульська допомога через втрачені документи, невирішені майнові питання, влаштування дітей тощо.
"Хоча МЗС залучило максимум з наявних ресурсів, вчинивши за 2022-2023 роки понад 2 млн консульських дій силами фактично 300 консулів, попит на отримання консульських послуг залишається вкрай високим та об’єктивно перевищує можливості консульських служб більшості країн світу", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві також додали, що після запуску "е-Консул", МЗС планує нарощувати темпи цифровізації консульської сфери й протягом 2025 року.
- Речник МЗС Георгій Тихий раніше повідомляв, що МЗС планує цифровізувати частину послуг, аби надати більшій кількості українців за кордоном безперешкодний доступ до них, а також знизити навантаження на консулів.
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