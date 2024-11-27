Мер Конотопа заявив, нібито за 2 дні на Сумщині мають мобілізувати комунальників критичної інфраструктури
У найближчі два дні, 28-29 листопада, у Сумській області мають мобілізувати працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури
Про це заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
За інформацією Семеніхіна, голова Сумської ОВА Володимир Артюх скасував бронювання працівникам комунальних підприємств критичної інфраструктури.
"Він дав доручення СБУ виділити по одній людині до кожного працівника ТЦК, щоб проконтролювати, аби всіх працівників критичної галузі призвали до лав ЗСУ за два дні, 28-29 листопада", – заявив мер Конотопа.
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Місцеве видання "Кордон.Медіа" звернулося по коментар до обласної військової адміністрації. У пресслужбі відповіли, що не володіють інформацією щодо цієї ситуації.
- 27 листопада повідомлялось, що у США вважають, що Україна повинна знизити мобілізаційний вік до 18 років.
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