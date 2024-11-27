Дозвіл бити західною зброєю по території РФ: Медведєв погрожує атакувати бази НАТО

Про це пише РБК.

Так Медведєв прокоментував дозвіл Україні бити західною зброєю по території Росії.

"Наша країна перебуває у стані війни, причому з усім західним світом. І тому ми виходитимемо з тих документів, які підписано главою держави. А рішення, звичайно, тут ухвалює верховний головнокомандувач, тобто президент країни", - заявив він.

За його словами, про нібито перехід країн Заходу до прямої участі у конфлікті свідчать атаки західними ракетами на об'єкти на території Росії.

"Це все одно змінює хід бойових зіткнень і того, що відбувається, оскільки свідчить про те, що блок НАТО - і Вашингтон, й інші учасники цього альянсу - по суті, включилися вже не до гібридної, а до повноцінної війни проти нашої країни", - висловився Медведєв.

При цьому він припустив імовірність російських ударів по військових об'єктах на території Румунії та Польщі.