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Дозвіл бити західною зброєю по території РФ: Медведєв погрожує атакувати бази НАТО

Юлія Юліна
27 листопада, 2024 середа
19:47
Війна з Росією Дмитро Медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав бази НАТО законними цілями для російських військових

Зміст

Про це пише РБК.

Так Медведєв прокоментував дозвіл Україні бити західною зброєю по території Росії.

"Наша країна перебуває у стані війни, причому з усім західним світом. І тому ми виходитимемо з тих документів, які підписано главою держави. А рішення, звичайно, тут ухвалює верховний головнокомандувач, тобто президент країни", - заявив він.

За його словами, про нібито перехід країн Заходу до прямої участі у конфлікті свідчать атаки західними ракетами на об'єкти на території Росії.

"Це все одно змінює хід бойових зіткнень і того, що відбувається, оскільки свідчить про те, що блок НАТО - і Вашингтон, й інші учасники цього альянсу - по суті, включилися вже не до гібридної, а до повноцінної війни проти нашої країни", - висловився Медведєв.

При цьому він припустив імовірність російських ударів по військових об'єктах на території Румунії та Польщі.

  • Раніше Білий дім дав дозвіл на удари ракетами ATACMS по цілях у Курській області РФ.
  • 20 листопада Bloomberg із посиланням на західного чиновника повідомило, що ЗСУ вперше вдарили британськими крилатими ракетами Storm Shadow по військових цілях у Росії.
Теги:
Новини
Світ
Дмитро Медведєв
НАТО
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