Шмигаль розповів про програми підтримки ментального здоров’я, які реалізують в Україні

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Від початку року 22 тис. українців отримали ваучери на навчання, зокрема за напрямами, пов'язаними з психологією. 108 тис. медиків пройшли навчання за спеціальною програмою ВООЗ. Більш ніж тисяча студентів вчаться за спеціальністю "Медична психологія", – розповів він.

Крім того, послуги з підтримки психічного здоров'я включено до Програми медичних гарантій, цьогоріч ними безоплатно скористалися до 400 тис. українців, додав очільник уряду.

"Створено мережу Центрів життєстійкості. 211 громад із 23 регіонів долучені до процесу. До Центру може звернутися будь-яка людина й отримати дієву психологічну й ментальну допомогу", — зазначив Шмигаль.

За його словами, дбає держава й про дітей. У сфері освіти працюють 20,4 тис. фахівців психологічної служби, а педагоги успішно проходять навчання для того, щоб допомагати психологічно вразливим учням.

Наостанок прем'єр згадав програму психологічної підтримки ветеранів під час переходу від військової служби до цивільного життя. Для них передбачили реабілітацію, працевлаштування, перекваліфікацію тощо.