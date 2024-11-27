Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Шмигаль розповів про програми підтримки ментального здоров’я, які реалізують в Україні

Шмигаль розповів про програми підтримки ментального здоров’я, які реалізують в Україні

Юлія Юліна
27 листопада, 2024 середа
17:48
Суспільство на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Уряд активно сприяє реалізації програм підтримки ментального здоров’я в Україні, зокрема збільшує кількість працівників, які надають допомогу людям із ментальними проблемами

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Від початку року 22 тис. українців отримали ваучери на навчання, зокрема за напрямами, пов'язаними з психологією. 108 тис. медиків пройшли навчання за спеціальною програмою ВООЗ. Більш ніж тисяча студентів вчаться за спеціальністю "Медична психологія", – розповів він.

Крім того, послуги з підтримки психічного здоров'я включено до Програми медичних гарантій, цьогоріч ними безоплатно скористалися до 400 тис. українців, додав очільник уряду.

"Створено мережу Центрів життєстійкості. 211 громад із 23 регіонів долучені до процесу. До Центру може звернутися будь-яка людина й отримати дієву психологічну й ментальну допомогу", — зазначив Шмигаль.

За його словами, дбає держава й про дітей. У сфері освіти працюють 20,4 тис. фахівців психологічної служби, а педагоги успішно проходять навчання для того, щоб допомагати психологічно вразливим учням.

Наостанок прем'єр згадав програму психологічної підтримки ветеранів під час переходу від військової служби до цивільного життя. Для них передбачили реабілітацію, працевлаштування, перекваліфікацію тощо.

  • У березні 2023 року в Україні запустили кампанію "Ти як?", присвячену ментальному здоров’ю і боротьбі зі стресом.

 

Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Денис Шмигаль
Читайте також:
НАТО
Автор Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій закликають якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу
туман
Автор Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
Густі тумани, а вночі до -11 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 листопада
Дмитро Медведєв
Автор Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
"Божевільний маразматик Байден вирішив гарно піти з життя": Медведєв заявив про нібито обговорення наслідків передачі Україні ядерної зброї
  • USD 41.38
    Купівля 41.38
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
27 листопада
18:58
електроенергія, відключення
Для населення й бізнесу: в Укренерго поінформували про вимкнення електрики 28 листопада
18:52
Ламін Ямаль, збірна Іспанії, Євро-2024
Оголошено ім'я володаря премії Golden Boy-2024
18:50
Росія з КНДР
США попередили, що КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети
18:49
Оновлено
на фото наслідки атаки РФ
РФ прицільно атакувала рятувальників на Дніпропетровщині
18:44
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Підвищення податків "заднім числом" не буде, закон набуде чинності не раніше 1 грудня, – Шмигаль
18:40
Ексклюзив
Дональд Трамп і Джо Байден
Якщо ініціатива Байдена про $24 млрд для України не була погоджена з Трампом, то це пустота, - нардеп Гончаренко
18:21
Україна Японія
Україна отримала від Японії $235 млн на підтримку освіти та приватного сектору
18:12
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
"Буде повільнішим та передбачуванішим": ексчемпіон світу дав прогноз на реванш Усик - Фʼюрі
18:03
У Вільнюсі для українців залишили безкоштовним проїзд у громадському транспорті ще на рік
18:01
OPINION
Демократія втомилася без політичної волі та лідерства особистостей
17:58
Шахтар - Янг Бойз
ПСВ - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
17:50
Укренерго
Кабмін погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради Укренерго
17:42
Інтерв’ю
Ярно Хабіхт
Реформи в охороні здоров'я наближають Україну до ЄС, - представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт
17:42
пожежа від цигарки
В Україні з нового року суттєво зростуть ціни на цигарки
17:36
Україна-Польща
У Польщі заявили про готовність розпочати ексгумацію на Волині протягом доби
17:34
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Потрібно показати Трампу, що перемога України – це нові можливості для бізнесу США, - ексголова української делегації у ПА НАТО Юринець
17:19
Оновлено
Покровськ
У Покровську залишаються близько 11,5 тис. жителів, серед них 32 дитини
17:10
У Бристолі графіті Бенксі продадуть разом з будівлею, на якій воно намальоване
16:55
У трьох лікарнях на Закарпатті встановили сонячні електростанції
Литва надасть Україні €5 млн на встановлення сонячних електростанцій
16:54
Ексклюзив
"Гвардії наступу" передали вилучені вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси
У Defense Express назвали причину появи неякісних мін для потреб ЗСУ
16:52
ураження Антонівський міст ефір Згурця 19.07.22
У районі Антонівського мосту на Херсонщині немає загрози великого форсування Дніпра росіянами, - Сили оборони Півдня
16:50
смерть рашистським окупантам
Росіяни скаржаться на умови служби у підрозділах ППО в Криму, - "Атеш"
16:44
книга року
Оголосили короткі списки Книги року ВВС - 2024
16:35
Саміт в Данії
The Wall Street Journal: Європа не встигає постачати Україні зброю - тому платить Києву за її виробництво
16:32
Шер оголосила, що завершить карʼєру, а її наступний альбом буде останнім
16:24
Україна - Євросоюз
Євросоюз затвердив бюджет на 2025 рік з €15,2 млрд для України
16:23
Екснардепа Царьова засудили до 8 років із конфіскацією майна на 460 млн грн
16:22
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 102 боєзіткнення: ЗСУ відбили 21 атаку на Курахівському напрямку
16:04
Оновлено
Прапор США
Над чотирма авіабазами США у Великій Британії зафіксували невідомі безпілотники
16:02
OPINION
блог Євген Магда
"Стримування" чи ядерна ескалація?
15:51
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:40
Оновлено
новини Львівщини
У Запорізькій області РФ атакувала дронами автівки з цивільними: постраждали три людини
15:38
"Ваучер на навчання": на наступний рік на програму від Служби зайнятості запланували 300 млн грн
15:25
Польща
У Польщі затримали німця за звинуваченням в експорті товарів подвійного призначення до РФ
15:14
Ексклюзив
енергетика ЛЕП електрика
Не всі енергообʼєкти можна захистити від ворожих ударів, - аналітик з питань енергетики Прокіп
15:03
поранений окупант
Медична система в російській армії перевантажена пораненими, - британська розвідка
15:01
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
14:56
Федір Веніславський
"Некритичний для оборони брак": нардеп Веніславський про постачання військовим неякісних мін
14:54
Єврокомісія
Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
14:30
Українка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд із фрідайвінгу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV