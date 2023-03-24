Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На сторінках програми "Ти як?" можна знайти конкретні поради з подолання стресу, доказові техніки самодопомоги, контакти гарячих ліній психологічної допомоги та багато іншого", - написав він.

"Повністю підтримую мету кампанії. Дуже важливо перетворити піклування про ментальне здоров’я на щоденну звичку", - додав президент.

На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська пояснила, що, згідно із соцопитуваннями, 70% українців щодня відчувають стрес, але лише 2% звертаються по допомогу. Водночас психічне здоров'я потребує такої ж підтримки, як і фізичне, зазначила перша леді. Саме задля цього було створено програму, пояснила вона.

Читайте також: Як війна впливає на ментальне здоров'я українців та чи станемо ми хворим суспільством. Інтерв'ю з психотерапевткою Марією Олійник