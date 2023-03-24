В Україні запустили кампанію "Ти як?", присвячену ментальному здоров’ю і боротьбі зі стресом
В Україні стартувала комунікаційна кампанія у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Вона називається "Ти як?"
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"На сторінках програми "Ти як?" можна знайти конкретні поради з подолання стресу, доказові техніки самодопомоги, контакти гарячих ліній психологічної допомоги та багато іншого", - написав він.
"Повністю підтримую мету кампанії. Дуже важливо перетворити піклування про ментальне здоров’я на щоденну звичку", - додав президент.
На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська пояснила, що, згідно із соцопитуваннями, 70% українців щодня відчувають стрес, але лише 2% звертаються по допомогу. Водночас психічне здоров'я потребує такої ж підтримки, як і фізичне, зазначила перша леді. Саме задля цього було створено програму, пояснила вона.
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