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Головна Футбол Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 27 листопада
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Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 27 листопада

Влад Дідусь
27 листопада, 2024 середа
07:35
Футбол Луїс Діас, Ліверпуль, Ліга чемпіонів

У середу, 27 листопада, будуть зіграні 9 матчів 5-го туру Ліги чемпіонів: ПСВ - "Шахтар", "Ліверпуль" - "Реал", "Астон Вілла" - "Ювентус" та інші

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Трансляції всіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo. 

Ліга чемпіонів

5-й тур

27 листопада 

19:45 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Штутгарт" (Німеччина)

19:45 "Штурм" (Австрія) - "Жирона" (Іспанія) 

22:00  "Астон Вілла" (Англія) - "Ювентус" (Італія)

22:00 "Болонья" (Італія) - "Лілль" (Франція)

22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Борусія Д" (Німеччина)

22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Реал" (Іспанія)

22:00 "Монако" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія) 

22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна)

22:00 "Селтік" (Шотландія) - "Брюгге" (Бельгія)

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар" 

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. 

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3).  У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. 

Наступну гру чемпіони України проведуть 27 листопада в Ейндховені проти нідерландського ПСВ. Також "Шахтар" зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд) і французького "Бреста".

Теги:
Новини
Спорт
Шахтар
Ліга чемпіонів
Ювентус
Реал
єврокубки
Боруссія Дортмунд
Ліверпуль
Монако
Бенфіка
Жирона
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