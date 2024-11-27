"Україна втратила не одну сотню людей через такі злочини": генерал Кривонос про скандал навколо бракованих мін для ЗСУ

Таку думку висловив генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020) Сергій Кривонос в етері телеканалу "Еспресо".

"Попередні роки міни зберігалися в різних умовах – взимку, влітку, в дощ, суху погоду, і все працювало нормально. Це були або закордонні міни, або старого виробництва. А зараз нам розповідають, що 100 тис. мін неправильно зберігали, що призвело до повернення на суму більше ніж 43 млрд грн. Це чиста маніпуляція. Це державна зрада з тяжкими наслідками для держави. Давайте порахуємо, яку кількість мін ми втратили, якщо 100 тис. мін було вилучено з передової. Це позбавило мінометні батареї спроможності стріляти і батальйони - прикривати своїх людей на передньому краю. Ми втратили багато людей через неякісні міни. Розповідати про зберігання мін в непотрібних умовах – означає знову звинувачувати військових", - зазначив він.

Коли кожна третя міна не вибухає, це викликає багато питань. Для ЗСУ 120-міліметрова міна – основна зброя, яка стримує наступальні спроможності ворога на передньому краї. У кожному мінометному батальйоні на передньому краї є 120 мм мінометна батарея, зауважив Кривонос.

"На 10 наших військових наступає 50-60 ворогів, і вони наступають постійно. Виходить, ми не можемо навіть мінометами їх зупинити. У 2022 році пропало 1 млрд 300 млн доларів, які були заплановані на закупівлю снарядів. Снарядів немає, грошей нема, винних нема. Потім у нас вкрали 400 млн на міномети. І таких прикладів багато під час цієї війни. Хоч один процес був? Хоч одного посадили? Ні. Безкарність породжує вседозволеність, а вседозволеність породжує хаос. Ці люди своїми діями, набиваючи власні кишені, породжують хаос в країні і на фронті", - додав він.

Що відомо

Журналіст Юрій Бутусов 20 листопада заявив, що українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені Укроборонпромом.

Згодом 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало кримінальне провадження.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.

Згодом Член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що всю партію неякісних мін, які потрапили в українське військо, уже повернули на склади виробників, які за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси.