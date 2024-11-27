"Некритичний для оборони брак": нардеп Веніславський про постачання військовим неякісних мін

Про це він сказав в етері радіо "Свобода" (проєкт "Свобода.Ранок").

"Підприємство-виробник повністю своїм коштом усуває всі проблеми й постачає замість тих мін, які мають такі дефекти, повністю нову партію мін. Вони проходитимуть жорсткіший контроль – саме ця партія і від цього виробника – для того, щоб уникнути будь-яких проблем у майбутньому", – заявив депутат.

Він додав, що цей брак не є критичним для Сил оборони. Водночас, за словами нардепа, військова прийомка, відповідальна за якість боєприпасів, зброї та техніки, що отримують ЗСУ, працюватиме так, аби не допустити повторення проблем.

"Дефект, який був допущений, був виявлений через те, що температура повітря знизилася, а вологість зросла. Тобто це стало тим тригером, який дозволив з'ясувати, що є певні проблеми. Цей брак не є критичним для сектору безпеки й оборони. Хоча, звичайно, будь-які нештатні спрацювання – вони мають достатньо далекоглядні наслідки", – сказав Веніславський.

Депутат також зазначив, що правоохоронні органи розбиратимуться, чому військова прийомка не виявила цю проблему з мінами.

Депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який також входить до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, вважає, що браковані міни, які потрапили на фронт – відповідальність саме воєнної прийомки, що працює у складі Міноборони.

"Вони мають на всіх етапах це контролювати, і зараз потрібно розібратися, наскільки добрий був цей контроль, що пропустили таку партію, яка давала збої", – зазначив нардеп.

Що відомо

Журналіст Юрій Бутусов 20 листопада заявив, що українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені Укроборонпромом.

Згодом 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало кримінальне провадження.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.