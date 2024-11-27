Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Некритичний для оборони брак": нардеп Веніславський про постачання військовим неякісних мін

"Некритичний для оборони брак": нардеп Веніславський про постачання військовим неякісних мін

Юлія Лаврук
27 листопада, 2024 середа
14:56
Війна з Росією Федір Веніславський

Член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що всю партію неякісних мін, які потрапили в українське військо, уже повернули на склади виробників, які за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси

Зміст

Про це він сказав в етері радіо "Свобода" (проєкт "Свобода.Ранок").

"Підприємство-виробник повністю своїм коштом усуває всі проблеми й постачає замість тих мін, які мають такі дефекти, повністю нову партію мін. Вони проходитимуть жорсткіший контроль – саме ця партія і від цього виробника – для того, щоб уникнути будь-яких проблем у майбутньому", – заявив депутат.

Він додав, що цей брак не є критичним для Сил оборони. Водночас, за словами нардепа, військова прийомка, відповідальна за якість боєприпасів, зброї та техніки, що отримують ЗСУ, працюватиме так, аби не допустити повторення проблем.

"Дефект, який був допущений, був виявлений через те, що температура повітря знизилася, а вологість зросла. Тобто це стало тим тригером, який дозволив з'ясувати, що є певні проблеми. Цей брак не є критичним для сектору безпеки й оборони. Хоча, звичайно, будь-які нештатні спрацювання – вони мають достатньо далекоглядні наслідки", – сказав Веніславський.

Депутат також зазначив, що правоохоронні органи розбиратимуться, чому військова прийомка не виявила цю проблему з мінами.

Депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який також входить до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, вважає, що браковані міни, які потрапили на фронт – відповідальність саме воєнної прийомки, що працює у складі Міноборони. 

"Вони мають на всіх етапах це контролювати, і зараз потрібно розібратися, наскільки добрий був цей контроль, що пропустили таку партію, яка давала збої", – зазначив нардеп.

Що відомо

Журналіст Юрій Бутусов 20 листопада заявив, що українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені Укроборонпромом. 

Згодом 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало кримінальне провадження.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.

Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
Хезбола, Ліван
Автор Марія Науменко
25 листопада, 2024 понедiлок
"Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я
Роб Бауер
Автор Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
Усі сідають за стіл переговорів через перемогу Трампа, - Волц про припинення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою"
  • USD 41.37
    Купівля 41.37
    Продаж 41.88
  • EUR
    Купівля 43.45
    Продаж 44.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
27 листопада
15:44
Покровськ
У Покровську залишаються близько 11,5 тис. жителів, серед них 32 дитини
15:40
Оновлено
новини Львівщини
У Запорізькій області РФ атакувала дронами автівки з цивільними: постраждали три людини
15:38
"Ваучер на навчання": на наступний рік на програму від Служби зайнятості запланували 300 млн грн
15:25
Польща
У Польщі затримали німця за звинуваченням в експорті товарів подвійного призначення до РФ
15:14
Ексклюзив
енергетика ЛЕП електрика
Не всі енергообʼєкти можна захистити від ворожих ударів, - аналітик з питань енергетики Прокіп
15:03
поранений окупант
Медична система в російській армії перевантажена пораненими, - британська розвідка
15:01
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий
14:54
Єврокомісія
Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії
14:30
Українка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд із фрідайвінгу
14:24
Netflix випустив трейлер другого сезону "Гри в кальмара" та розкрив подробиці сюжету
14:14
Понад 80% громадян Південної Кореї проти постачання зброї Україні, - опитування
14:10
PR
3 найкращі інтерактивні іграшки для котів: підвищення інтересу й активності
14:03
OPINION
блог Тімоті Снайдер
Третя світова війна? Допоможімо тим, хто її стримує
13:58
Роберт Фіцо
Прем'єр Словаччини Фіцо прийняв запрошення до Москви на 9 Травня
13:50
1000 гривень
Допомога від держави: як отримати "тисячу Зеленського" та куди її можна витратити
13:49
Оновлено
Херсонська область
Росіяни зранку обстріляли Херсон та область: поранено 8 цивільних
13:23
The Economist припустило кількість втрат серед українських військових, дослідивши відкриті джерела
13:20
шевченківська премія
Шевченківська премія - 2025: оголосили твори, які пройшли в другий тур конкурсу
13:20
Намагався спалити електропідстанцію, яка живить військовий аеродром: на Кіровоградщині затримали агента РФ
13:13
Wi-Fi у школах
У Мінцифрі розповіли, як налаштувати домашній Wi-Fi на випадок знеструмлень
12:47
Наказав атакувати багатоповерхівку в Києві: російському генерал-лейтенанту оголосили підозру
12:40
заморозки
Де 28 листопада пройдуть дощі, а де чекати на туман: прогноз погоди від Наталки Діденко
12:23
Спасо-Преображенський собор_Чернігів
Верховний Суд остаточно заборонив УПЦ користуватися Спасо-Преображенським собором у Чернігові
12:23
До використання в ЗСУ допустили український бронетранспортер Oncilla-Shturm
12:07
Андрій Сибіга
Україна попросила Польщу надати приміщення в Познані, з якого видворили генконсульство РФ
12:03
OPINION
Зеленський лише третій. Чому українці більше не хочуть артистів?
11:58
Кулеба
Кулеба: друзі РФ відправляють своїх солдатів на її війну, поки друзі України не можуть надати достатньо зброї
11:54
Оновлено
Севастополь, вибух та пожежа на нафтобазі
В окупованому Севастополі вранці лунали вибухи: у РФ заявили про збиття 25 дронів над Чорним морем та Кримом
11:44
На фото: Репер Diddy
Прокурори заявили, що репер Diddy чинив фізичне насильство над своїм персоналом
11:40
Огляд
Карта бойових дій за 20-27 листопада
Карта бойових дій за період 20-27 листопада: окупанти наступають усюди, а в нас рекордні втрати територій 
11:39
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Усі операції є потенційними передумовами для наступу на Слов'янськ і Краматорськ, - Згурець
11:07
Світовий банк
Україна отримала $4,8 млрд від Світового банку в межах проєкту PEACE
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп може стати на заваді ЦРУ у вербуванні росіян та як Байден робить останні кроки на підтримку України перед відходом з президентського крісла. Акценти світових ЗМІ 27 листопада
10:39
В Україні створять електронну систему "Наш Дім" для управління багатоквартирними будинками
10:32
Ексклюзив
окупанти
Росіяни хочуть захопити не тільки Донбас, а просуватися й далі, - командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна"
10:19
Гарві Вайнштейн
Увʼязнений Гарві Вайнштейн подав до суду проти Нью-Йорка через "неналежне медичне обслуговування в негігієнічних умовах"
10:17
Правоохоронці затримали ймовірних терористів, які підірвали райуправління поліції у Житомирі
10:09
Київ, ялинка
У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і ярмарків
10:03
OPINION
Після війни можлива "електоральна революція". Що тут небезпечного
09:59
Подільський міст
У Києві відкриють рух автівок і пасажирського транспорту Подільським мостом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV