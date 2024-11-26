ДБР розпочало провадження щодо постачання військовим неякісних мін

Про це інформує Міноборони.

Як зазначили в оборонному відомстві, розслідування з нештатного спрацювання 120-міліметрових мін триває вже 3 тижні. У Міноборони уточнили, що міністерство виступало замовником цих мін для Сил оборони, а держзамовлення виконувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.

Державне бюро розслідувань вже розпочало кримінальне провадження, а за результатами роботи міжвідомчої комісії "будуть вжиті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб".

"Наразі Міністерство оборони призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи — до завершення встановлення причин нештатного спрацювання. Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва", - наголосили у Міноборони.

У міністерстві вказали, що наразі вони визначили заходи для вдосконалення процесу контролю якості. Зокрема, планують посилити моніторинг умов зберігання та удосконалити процедури перевірки на всіх етапах: від виробництва і зберігання - до постачання на лінію фронту. Крім того, комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів на предмет дотримання стандартів виробництва, якості компонентів та умов їхнього зберігання.