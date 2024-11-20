"Системна проблема": журналіст Бутусов заявив, що на фронт постачаються неякісні міни

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У виданні також показали відео з фронту, на якому військовослужбовці показують якість мін виробництва "Укроборонпрому".

Повідомляється, що це вже не перший випадок, коли українські захисники скаржаться на низьку якість боєприпасів вітчизняного виробництва.

"На жаль, ту частину мін забрали в склад для розслідування, в чому причина неспрацювання. Це прислали нове відео, з іншої військової частини, де ці міни залишаються на озброєнні і їх не забирають", - зазначив Бутусов.

Він наголосив на тому, що це "реально серйозна системна проблема".

"Одну партію забрали, але ще така ж сама партія з браком залишилася. І ці міни потрібно негайно забрати. Потрібно не просто забрати, потрібно зрозуміти, хто і як планував виробництво таких мін, хто і як відповідає за якість, хто відповідає за військову прийомку з військових керівників. Чому такі міни без перевірки якості були передані у військові підрозділи і на це треба звернути увагу, дати правову оцінку", - наголосив Бутусов.

За його словами, це мають зробити правоохоронні органи.

"Хочу сказати, давайте у нас стійкість бійців-мінометників не перевіряти цими мінами, а забрати їх та не брехати, що поставили таку ось кількість мін у війська. Треба забрати їх, чесно сказати, що ми помилилися. Піти на допит до слідчого та пояснити, чому помилилися і після того поставляти на озброєння тільки те, що стріляє", - резюмував журналіст.