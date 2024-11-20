"Системна проблема": журналіст Бутусов заявив, що на фронт постачаються неякісні міни
За даними медіа, українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені "Укроборонпромом"
Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
У виданні також показали відео з фронту, на якому військовослужбовці показують якість мін виробництва "Укроборонпрому".
Повідомляється, що це вже не перший випадок, коли українські захисники скаржаться на низьку якість боєприпасів вітчизняного виробництва.
"На жаль, ту частину мін забрали в склад для розслідування, в чому причина неспрацювання. Це прислали нове відео, з іншої військової частини, де ці міни залишаються на озброєнні і їх не забирають", - зазначив Бутусов.
Він наголосив на тому, що це "реально серйозна системна проблема".
"Одну партію забрали, але ще така ж сама партія з браком залишилася. І ці міни потрібно негайно забрати. Потрібно не просто забрати, потрібно зрозуміти, хто і як планував виробництво таких мін, хто і як відповідає за якість, хто відповідає за військову прийомку з військових керівників. Чому такі міни без перевірки якості були передані у військові підрозділи і на це треба звернути увагу, дати правову оцінку", - наголосив Бутусов.
За його словами, це мають зробити правоохоронні органи.
"Хочу сказати, давайте у нас стійкість бійців-мінометників не перевіряти цими мінами, а забрати їх та не брехати, що поставили таку ось кількість мін у війська. Треба забрати їх, чесно сказати, що ми помилилися. Піти на допит до слідчого та пояснити, чому помилилися і після того поставляти на озброєння тільки те, що стріляє", - резюмував журналіст.
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