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OPINION

Як стати щасливими без уроків щастя в розтерзаній країні?

Зоя Казанжи
27 листопада, 2024 середа
20:03
Погляд

У вас теж настрій такий, що гірше не буває? Бо у мене саме такий. І все набагато тяжче, аніж було у 22 році. Таке у мене стійке відчуття*

Зміст

Росія просувається. За минулий місяць захоплено більше території, аніж за весь період повномасштабної війни. Фронт не витримує. 

ТЦК проклинають, принижують, бʼють. Як можна було прос*ати мобілізацію, якщо у 2022 році стояли черги під військкоматами й платили хабарі, щоб піти захищати країну?! 

Евакуйованим людям з прифронтових зон немає куди приткнутися. Грошові виплати зняли. Люди нікуди не їдуть, або повертаються у свої підвали в буквальному сенсі. І не треба мені писати про ждунів! Слуги визнали, що захист внутрішньо переміщених осіб провалено. 

Під загрозою великі промислові міста. І досі населення не має уявлення, як накладати турнікети, наприклад. Не кажучи вже про алгоритм дій в разі погіршання ситуації. Певне, знову влада боїться, що виникне паніка. Краще ж гинути та страждати мовчки. Попіл Маріуполя нічому не навчив. 

Що я думаю про Захід, не буду уточнювати. Але президент відверто бикує в сторону партнерів. Вже навіть через медіа спробували пояснити, що у Зеленського з Єрмаком відверто погана англійська і питання елементарного розуміння стоїть досить гостро. Але президент з завгоспом затято контролюють міжнародку, не дозволяючи навіть професійним людям заходити на ту територію. Може, колись ми дізнаємось, чому? 

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Корупція, якою пронизана наскрізь владна вертикаль, не дивує і вже навіть не злить. Всі оці інваліди/прокурори/пенсіонери/крадії/зрадники — покидьки, — роблять все, щоб країни не було. У мене вже немає жодного сумніву в цьому. Є лише сподівання, що вони теж не встигнуть втекти.

Слуги розбігаються. Непогано облаштовуються за кордоном, бо гроші мають. Високопосадовці та навіть нардепи, проти яких порушили кримінальні справи акурат на другий-третій день після того, як вони дивним чином перетнули кордон. От як так?!

Що робить влада? ВР вносить зміни до Кримінального кодексу щодо штрафу  та притягнення до кримінальної відповідальності за зберігання дров без документів. Санкція — від 5 до 7 років. Наміри благі — ліси вирубуються. Особливо багато "порушників" в Чернігівській області. Особливо це все "важливо та актуально" буде зараз, в зимовий період. А Чернігівщина, повіривши, певно, що "імперіалісти розхитують човна з нашими крисами", взимку у 22-23 роках сиділи без світла і дров. Тому зрозуміло, що заготовили дрова. Тепер почнуть саджати. Нормально, що там казати. 

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Ще "гарна новина" - блокуються  рахунки підприємств Порошенка. 5 років шукали, до чого причепитися, не знайшли. Маючи у своїх руках всю владу — виконавчу, законодавчу і судову. Але більше Зеленський і компанія не можуть терпіти такі приниження — Порошенко постійно відправляє допомогу фронту на мільярди гривень. На відміну від Зеленського. Я не чула, щоб цей чел пожертвував хоч копійку. Памʼятаєте, до приходу на посаду мав  40 мільйонів доларів? Заробив, без сумнівів. В офшори заховав. Щоб податки у воюючій країні не платити. За звичкою так ні за що і не платить. 

Все знову повторюється. Вони борються з Порошенком, як у 2019. 

Добре, що хоч дружина президента Зеленського ініціювала уроки щастя. Бо як інакше стати щасливими без уроків щастя в розтерзаній країні? Ніхто не чув, почали викладати? 

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Слуга народу
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