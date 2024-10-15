Ця людина мстива та егоїстична. Вона не терпить конкуренції й критики. Позбавляється всіх, хто, не дай Боже, претендує на роль тіні, яка може затінити сонцесяйного.

Заздрісно, мілко, гидко.

Ляльковод/и постаралися, щоб ненависть, зневага і брехня лились з телеканалів так званого пулу цілодобово. Результат вихаркуємо всі. Хто поки живий.

В результаті хитка країна зі слабкими інституціями має "5-6 менеджерів", які виконують забаганки однієї людини у відсутності політичної конкуренції, у відсутності політичної дискусії.

Це все в результаті, якщо будемо ми й збережеться країна і держава, призведе до диктатури. Фундамент закладено, палі забито, стіни зводяться, залишилось накрити дахом — і вуаля. Я дуже песимістична щодо того, що далі.

Що робить притомний лідер, який, допустимо, помилявся напередодні вторгнення і помилково ігнорував застереження і попередження про напад? Притомний лідер робить висновки й збирає всіх і все, щоб спільними зусиллями протистояти, захищати, працювати, контактувати з колективним Заходом.

Читайте також: Навіщо Зеленський зустрічається з народними депутатами?

Так, уряд національної єдності. Так, створення пулу тих, хто вміє і може комунікувати закордоном. Так, прозорі бюджетні процедури. Так, нещадна боротьба з корупцією. Та купа всього!

Торнадо недавно було в США. Ви ж бачили, як попереджала влада своїх громадян, як відпрацьований алгоритм дій в разі надзвичайної ситуації. Це те, що не коштує колосальних коштів. Бо попереджений — озброєний.

А наш у Буковелі відпочивав. З компанією таких самих "прожигателей жизни", які дістались до корита.

Соціологія дає 59 відсотків рейтингу президента. Можна вірити чи не вірити, розповідати, що навіть ті, хто голосували, зневірились. Але навряд чи соціологи паплюжитимуть свою репутацію, щоб обслуговувати забаганки й щадити его enfant terrible президента.

Інстаграм і ТікТок шаленіє від Зеленського. Там моляться на його фотки. ФБ дає дещо спотворену картину.

Ну що ж, "проєкт" у них вийшов. Памʼятаєте, те знамените передвиборче парне інтервʼю Зеленських, яке вони давали ICTV? Там не говірка дружина прямо сказала: "когда нам предложили этот проект…". Зараз особливо цікаво дивитися на ту дичину у виконанні першого дуету країни.

Підпорядкувавши собі практично всі незалежні органи, він почав і продовжує наступ на органи місцевого самоврядування — і це на собі відчули й відчувають Чернігів, Київ, Дніпро. Цей список буде множитися. Всі, хто не зі зграї, має зникнути.

Читайте також: Влада ховає "Стамбул" за "Мінськом"

Свобода медіа — ну, тут все зрозуміло. "Ми напряму будемо говорити з людьми, нам не треба медіа". З людьми говорять матюками та мемами, брехнею і маніпуляціями анонімні телегрампомийки. І ще єдиніновини за 1,5 мільярда гривень. Там ми всіх перемогли, Курську область відбудували, героїв похоронили, памʼятники поставили, вдячні Вові за наше сьогодення.

А як можна було так втратити довіру людей, які стояли в чергах у військкоматах? Як можна було це все бездарно прос*ати, маючи в руках всі важелі впливу і всю повноту влади?!

Брехня на кожному кроці. Колосальні крадіжки з бюджету. Звільнення фахових людей. Поцікавтеся, у якому траурі перебуває МЗС після заміни Кулеби на Сибігу. Прийшов совковий і слухняний дядько.

А звільнення керівника Укренерго Кудрицького? Зараз маємо проблему — ризик відсутності експорту електроенергії через невиконання певних умов для отримання європейської сертифікації.

А оці дикі речі в Міноборони? Коли очільниця агенції з закупівлі зброї повикидала фірми-прокладки, які отримували мільйонні комісійні, і тут же вирішили "викинути" її.

До речі, про обʼєднання двох агенцій теж набрехала, повідомивши, що то була вимога партнерів. Партнери, ледь не на рівні НАТО, були вимушені втрутитися і спростувати цю нісенітницю.

Тепер це горе збирається презентувати у Раді "план перемоги". Якої перемоги, нещастя? Вже навіть бомжі під наливайками не пʼють за перемогу.

Почуємо чергову х*рню. "Із чотирьох пунктів і ще одного, який треба буде виконувати після завершення війни", так пояснюють той "план". Ну, і "таємна" частина, що особливо смішно. У них кроти в ОП сидять. А вони у "тайни" граються.

Влада розмовляє зі своїм народом, як з розумово відсталими. Ну що ж, заслужили. Вони — дзеркало більшості.

Ми в черговий раз прос*али всі можливості бути нормальною країною. А вони скористалися можливостями. І на гарно забезпечене подальше життя, як закінчать «проєкт», їм вистачить.

Бо існування справедливості, як і дива, малоймовірне.

Влада все ще має можливості отямитися. Є трохи часу. Поки дзвін розхитується. Бо коли задзвонить, буде пізно.

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів