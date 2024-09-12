Після британських, французьких, німецьких високопосадовців, які раніше розкрили капітуляційний зміст стамбульських угод, тепер вже й наші американські партнери публічно тичуть носом українську владу, яка весною 22 була за крок до катастрофи. Вікторія Нуланд, ексзаступниця держсекретаря США, заявила, що якби партнери не підштовхнули до виходу з них, ми б отримали демілітаризовану, кастровану Україну, власне, цього й добивається Путін.

І якби не наші союзники, українські перемовники (а в переговорній групі були міністри оборони та пів Офісу президента) залишили б Україну без боєздатної армії, без важкої зброї, без жодного шансу вступу до НАТО, без територій. Зате з рускім язиком і "денацифікацією", під яку б потрапив весь проукраїнський проактивний політичний клас.

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Влада, судячи з усього, так спішила з тими угодами, що звідти й народилося "двє — трі нєдєлі".

На тлі стамбульських угод, які означали повну втрату Україною суверенітету, Банкова продовжує критикувати Мінські домовленості, які зупинили повномасштабне вторгнення і дали нашій армії дорогоцінний час стати на ноги.

Не менш показово, що журналісти продовжують слухати маячню про "Мінські угоди" й не ставлять жодних питань про стамбульські домовленості. Але про це прийдеться відповісти суспільству — рано чи пізно.

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Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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