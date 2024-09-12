Влада ховає "Стамбул" за "Мінськом"
На тлі стамбульських угод, які означали повну втрату Україною суверенітету, Банкова продовжує критикувати Мінські домовленості
Після британських, французьких, німецьких високопосадовців, які раніше розкрили капітуляційний зміст стамбульських угод, тепер вже й наші американські партнери публічно тичуть носом українську владу, яка весною 22 була за крок до катастрофи. Вікторія Нуланд, ексзаступниця держсекретаря США, заявила, що якби партнери не підштовхнули до виходу з них, ми б отримали демілітаризовану, кастровану Україну, власне, цього й добивається Путін.
І якби не наші союзники, українські перемовники (а в переговорній групі були міністри оборони та пів Офісу президента) залишили б Україну без боєздатної армії, без важкої зброї, без жодного шансу вступу до НАТО, без територій. Зате з рускім язиком і "денацифікацією", під яку б потрапив весь проукраїнський проактивний політичний клас.
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Влада, судячи з усього, так спішила з тими угодами, що звідти й народилося "двє — трі нєдєлі".
На тлі стамбульських угод, які означали повну втрату Україною суверенітету, Банкова продовжує критикувати Мінські домовленості, які зупинили повномасштабне вторгнення і дали нашій армії дорогоцінний час стати на ноги.
Не менш показово, що журналісти продовжують слухати маячню про "Мінські угоди" й не ставлять жодних питань про стамбульські домовленості. Але про це прийдеться відповісти суспільству — рано чи пізно.
Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"
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