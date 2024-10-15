Навіщо Зеленський зустрічається з народними депутатами?
Увечері отримали інформацію про термінове засідання ВР
Першими про це протрубили позаштатні трубадури Банкової, то ж це вже не таємниця, що в середу Зеленський планує виступ у ВР. Презентуватиме "план Перемоги".
Безумовно, це добре, що нарешті, після багатомісячних втаємничених розмов з усім світом президент України знайшов час представити свої ініціативи й українському народу в обличчі українського парламенту. Правда, в умовах секретності роботи самої ВР, коли під приводом безпеки та воєнного стану там давно немає трансляцій засідань, надто показово виглядають ці анонси виступів Зеленського з боку самої Банкової. Тобто, питання таки не в безпеці, а в цензурі щодо роботи парламенту?
Ну, й окреме питання — сумбурність і спонтанність в організації виступу. Зеленський кілька років не зустрічався з депутатами, а тут на непленарному тижні зненацька оголошують візит до ВР. Хочуть перевірити мобілізацію слуг, чи встигнуть повернутися з закордонних відряджень?
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Такий поспіх в організації виступу дає аргументи тим, хто вважає, що ситуація на фронті й у перемовинах з іноземними партнерами наскільки важка, що Банкова вирішила поділиться відповідальністю з парламентом. Бо час аплодисментів давно скінчився.
Правда і в тому, що зовнішня конʼюнктура і час грають на Росію, тому нам конче необхідно діяти на випередження.
Ми з нетерпінням чекаємо плану Зеленського, сподіваємося його почути. Хочеться вірити в його реалістичність, бо ситуація і правда дуже і дуже важка, а останні дії влади в секторі економіки, енергетики, в керівництві країною тільки загострили проблеми.
Ми наполягаємо на тому, що ключовим пріоритетом зараз є підтримка ЗСУ, й саме на цьому треба зосередитися.
Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"
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