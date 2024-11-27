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Кабмін погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради Укренерго

Катерина Ганжа
27 листопада, 2024 середа
17:50
Енергетика Укренерго

Кабінет Міністрів України погодив кандидатури чотирьох нових незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго". Ними стали Патрік Роланд Грейхен, Луїджі де Францискі, Єппе Себастьян Кофод і Ян Генрік Монтелл

Зміст

Про це йдеться на офіційному сайті Укренерго. 

Зазначається, що склад незалежних членів наглядової ради Укренерго був визначений таким чином, щоб забезпечити набір компетенцій, які необхідні для подолання поточних викликів, що стоять перед компанією, та реалізації її стратегії. 

"Ми вітаємо швидке завершення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго". Від цього залежить рівень міжнародної підтримки, яка вкрай необхідна енергетикам для здійснення відновлювальних робіт, будівництва захисту підстанцій в умовах війни та постійної загрози обстрілів. Дотримання принципів незалежності корпоративного управління – це те, чого від нас чекають міжнародні партнери, інвестори та кредитори. Зараз ми очікуємо завершення всіх юридичних процедур, щоб оновлений склад наглядової ради якнайшвидше почав роботу", – зазначив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, "до наглядової ради НЕК "Укренерго" увійшли професіонали високого рівня".

"Першим та основним завданням новоствореної незалежної Наглядової ради буде проведення прозорого конкурсного відбору кандидатів на посаду голови правління компанії. Очікуємо, що наглядова рада і правління продовжать виконання своїх функцій у найкращих інтересах компанії і забезпечення енергетичної безпеки України", – підкреслив міністр енергетики.

Як відбувався пошук кандидатів? 

У компанії також розповіли, що пошук кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради  здійснювала міжнародна компанія Korn Ferry, яка є одним зі світових лідерів з підбору кадрів та розвитку корпоративного управління. Зазначається, що пошук відбувався "відповідно до найкращих світових стандартів прозорості та неупередженості відбору, що дозволило залучити сильних професіоналів до участі у процесі".

"Визначений склад незалежних членів наглядової ради Укренерго має сильне поєднання професіоналізму та незалежності. Під час пошуку ми робили особливий фокус на командних характеристиках та створенні потужної групової динаміки для підтримки стратегічних трансформацій. Кожен з обраних, є не тільки видатним експертом у своїй галузі, а й має високий рівень енергії та бажання докластись до перемоги України", – зазначив голова офісу Korn Ferry в Україні Роман Бондар.

Більше про погоджених Кабміном кандидатів

Патрік Роланд Грейхен. Відомий європейський експерт з питань клімату та енергетики. Раніше працював держсекретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату, де відігравав ключову роль у формуванні національних енергетичних стратегій. До цього, протягом десяти років, очолював провідний європейський аналітичний центр Agora Energy Transition, де докладав зусилля для просування енергетичної трансформації та стратегій сталого розвитку в ЄС.

Луїджі де Францискі. Відповідав за регуляторні питання в компанії TERNA, італійському операторі системи передачі електроенергії, що є найбільшим в Європі. Також займав посаду віце-президента чорногорського оператора ГТС CGES та більше шести років був членом правління ENTSO-E. Луїджі вже займав посаду незалежного члена Наглядової ради Укренерго у 2019-2021 рр., відповідаючи за стратегічні перетворення, що мало результатом успішне приєднання до європейської електромережі та вступу в ENTSO-E.

Єппе Себастьян Кофод. Відомий європейський політик та експерт у галузі енергетики і безпекових питань. Має значний досвід державного управління на посаді міністра закордонних справ Данії (з 2018 по 2022 рік), а також досвід члена Європейського парламенту та парламенту Данії. Загалом має понад 25 років досвіду роботи у європейській дипломатії, розуміння енергетичного ринку та специфіки регулювання, мережу зав’язків у міжнародній політиці.

Ян Генрік Монтелл. Має успішну комбінацію як у корпоративному управлінні, так і на посаді фінансового директора фінського оператора системи передачі електроенергії. У Fingrid він понад 8 років відповідав за стратегічні фінанси, цифровізацію, інвестиції, залучення фінансування та управління ризиками. До цього працював партнером міжнародної аудиторської компанії KPMG та має досвід роботи на посаді члена правління скандинавської енергетичної біржі Nord Pool.

  • ​​З 5 вересня Наглядова рада Укренерго призначила Олексія Брехта виконувачем обов'язків голови правління компанії. 
Теги:
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Суспільство
Україна
Кабмін
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