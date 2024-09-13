Наглядова рада Укренерго призначила в. о. голови правління Олексія Брехта
З 5 вересня Наглядова рада Укренерго призначила Олексія Брехта виконувачем обов'язків голови правління компанії
Про це повідомляє Укренерго.
У компанії Олексій Брехт працює 23 роки, а в енергетичному секторі загалом - 25 років. Останні два роки він був членом правління Укренерго та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.
В Укренерго зазначили, що компанія зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після атак РФ. Також серед цілей Укренерго - поглиблення інтеграції до європейського енергетичного простору.
"Головна задача на сьогодні - продовжуємо підготовку до опалювального сезону та відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів", - наголосив Брехт.
У компанії додали, що чекатимуть прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління Укренерго.
Про звільнення Кудрицького
Наприкінці серпня ЗМІ повідомляли, що керівника Укренерго Володимира Кудрицького вирішили звільнити після Ставки верховного головнокомандувача 30 серпня, на якій був присутній міністр енергетики Галущенко.
Увечері 2 вересня наглядова рада Укренерго прийняла рішення про звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького. Тоді Суспільне писадо, що виконувати обов'язки голови Укренерго буде заступник голови правління Олексій Брехт.
Двоє членів наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та Педер Андреасон у вівторок, 3 вересня, оголосили про припинення повноважень після звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 6 вересня розповів, коли призначать нового керівника Укренерго та замінять членів наглядової ради, які подали у відставку.
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