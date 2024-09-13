Наглядова рада Укренерго призначила в. о. голови правління Олексія Брехта

Про це повідомляє Укренерго.

У компанії Олексій Брехт працює 23 роки, а в енергетичному секторі загалом - 25 років. Останні два роки він був членом правління Укренерго та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

В Укренерго зазначили, що компанія зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після атак РФ. Також серед цілей Укренерго - поглиблення інтеграції до європейського енергетичного простору.

"Головна задача на сьогодні - продовжуємо підготовку до опалювального сезону та відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів", - наголосив Брехт.

У компанії додали, що чекатимуть прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління Укренерго.