Кудрицького звільнили з посади очільника Укренерго

Про це повідомляють народний депутат Ярослав Железняк і "Суспільне" із посиланням на власні джерела.

Так, звільнення Кудрицького підтримали 4 члени наглядової ради Укренерго, зокрема Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко та Роман Піонковський. Ще двоє незалежних членів виступили проти.

Виконувати обов'язки голови Укренерго буде заступник голови правління Олексій Брехт. Останнім робочим днем Кудрицького стане 4 вересня, пише "Суспільне".

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Зазначається, що міжнародні донори закликали відтермінувати розгляд питання про відставку Кудрицького, допоки наглядова рада не буде укомплектована сьомим членом. Такий лист скерували премʼєр-міністру Денисові Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також міністерці економіки Юлії Свириденко, міністру фінансів Сергієві Марченку та міністру енергетики Галущенку.