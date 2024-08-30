Очільника Укренерго Кудрицького найближчим часом можуть звільнити, - ЗМІ

Про це повідомили джерела Суспільного, Економічної правди та Forbes.

Джерело Економічної правди зазначило, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 30 серпня обговорювали питання енергетики, зокрема ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд.

"Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів Укренерго", - сказав співрозмовник ЕП.

За інформацією Суспільного після Ставки Володимиру Кудрицькому запропонували написати заяву за власним бажанням. Водночас один зі співрозмовників Forbes повідомив, що голова Укренерго від цього "прохання" відмовився.

Зазначимо, що рішення щодо відставки керівника Укренерго має ухвалити наглядова рада компанії більшістю голосів. До ради входять: незалежні - Даніель Доббені, Педер Андреасен, Роман Піонковскі, та представники держави - Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк.