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Головна політика "Обговорили три ключові питання": Зеленський провів засідання Ставки

"Обговорили три ключові питання": Зеленський провів засідання Ставки

Юлія Юліна
30 серпня, 2024 п'ятниця
15:28
політика Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили ситуацію на фронті та в енергетиці

Зміст

Про це він повідомив у Telegram.

"Провів засідання Ставки. Три ключові питання. Доповідь головкома Сирського щодо ситуації на передовій – передусім Покровський напрямок", – написав Зеленський.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про деталі операції в Курській області, зокрема, чергове поповнення обмінного фонду, що, за словами президента, є надзвичайно важливим для посилення українських позицій у процесах обміну.

Другим питанням, яке порушили учасники засідання, стала підготовка шкіл до нового навчального року. Очільник уряду Денис Шмигаль і міністр освіти Оксен Лісовий доповіли щодо безпекових питань, зокрема, перебігу будівництва укриттів.

"Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів", – наголосив Зеленський.

Окрім того, на Ставці обговорили ситуацію в енергетиці та стан ліквідації наслідків російських ударів. Також на засіданні йшлося про зведення захисних споруд.

"Ключове завдання – максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів", - резюмував президент.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

Після 20 липня ситуація в енергосистемі поліпшилася й вимкнення припинилися, однак 26 серпня РФ здійснила чергову масовану атаку на енергооб'єкти України. Радник Шмигаля Юрій Бойко заявив, що Україні доведеться коригувати план підготовки до зими після атаки РФ 26 серпня.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Теги:
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Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Енергетика
Курськ
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