"Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко": віцеканцлер Німеччини Габек запропонував спосіб протидіяти енергетичному терору РФ
ФРН надає Україні пакет із 200 малих і середніх генераторів. Також країна готова передати все необхідне обладнання, яке в неї є, для ремонту об'єктів генерації
Про це заявив віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек, який 18 квітня перебуває з робочим візитом у Києві.
"Це жахливо. Я зустрівся з вашим міністром енергетики вранці, він показав мені фотографії, і самі лише фотографії - це справжній жах. А цифри, що стоять за ними, ще більш загрозливі. Тому ми, Німеччина і Європа, ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну", - сказав він.
"У нас є новий пакет з 200 генераторів, які зараз надходять в Україну. Це малі та середні генератори, тому вони надходять у міські райони або, можливо, у села, щоб забезпечити деяким домогосподарствам і деяким вулицям енергію", - додав віцеканцлер.
Також він поінформував про угоду між німецькими та українськими компаніями, у межах якої українські фахівці приїжджають до ФРН, оглядають електростанції й обирають обладнання, необхідне для ремонту об'єктів генерації в Україні.
"Усе, що ми можемо доставити – ми доставляємо", - наголосив Габек.
Окрім того, він зазначив, що Україна має нарощувати "зелену" генерацію.
"Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - резюмував німецький посадовець.
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