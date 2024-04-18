"Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко": віцеканцлер Німеччини Габек запропонував спосіб протидіяти енергетичному терору РФ

Про це заявив віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек, який 18 квітня перебуває з робочим візитом у Києві.

"Це жахливо. Я зустрівся з вашим міністром енергетики вранці, він показав мені фотографії, і самі лише фотографії - це справжній жах. А цифри, що стоять за ними, ще більш загрозливі. Тому ми, Німеччина і Європа, ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну", - сказав він.

"У нас є новий пакет з 200 генераторів, які зараз надходять в Україну. Це малі та середні генератори, тому вони надходять у міські райони або, можливо, у села, щоб забезпечити деяким домогосподарствам і деяким вулицям енергію", - додав віцеканцлер.

Також він поінформував про угоду між німецькими та українськими компаніями, у межах якої українські фахівці приїжджають до ФРН, оглядають електростанції й обирають обладнання, необхідне для ремонту об'єктів генерації в Україні.

"Усе, що ми можемо доставити – ми доставляємо", - наголосив Габек.

Окрім того, він зазначив, що Україна має нарощувати "зелену" генерацію.

"Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - резюмував німецький посадовець.