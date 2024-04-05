За останні тижні РФ знищила в Україні 80% ТЕЦ, – Шмигаль

Про це в інтерв'ю ERR заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор – лише за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони (окупанти, - ред.) продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей", - сказав очільник уряду.

За його словами, в Естонії є старе обладнання радянського типу, і Україна дуже хотіла б отримати ці запчастини, які дадуть змогу відремонтувати пошкоджені обстрілами блоки електростанцій.

Також Україна разом із партнерами працює над створенням децентралізованої системи постачання енергії населенню.