За останні тижні РФ знищила в Україні 80% ТЕЦ, – Шмигаль
Унаслідок масованих ракетних атак РФ в Україні знищено 80% теплоелектроцентралей. Влада шукає обладнання для ремонту енергооб'єктів
Про це в інтерв'ю ERR заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор – лише за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони (окупанти, - ред.) продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей", - сказав очільник уряду.
За його словами, в Естонії є старе обладнання радянського типу, і Україна дуже хотіла б отримати ці запчастини, які дадуть змогу відремонтувати пошкоджені обстрілами блоки електростанцій.
Також Україна разом із партнерами працює над створенням децентралізованої системи постачання енергії населенню.
- Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
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- За даними Міндовкілля, збитки довкіллю внаслідок ракетного обстрілу Дніпрогесу становлять понад 140 млн грн.
- Заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський 1 квітня заявив, що енергосистема працює стабільно завдяки різним видам генерації та запасному обладнанню, наданому партнерами.
- Водночас 4 квітня голова правління Укренерго Кудрицький сказав, що в Україні потрібно будувати сотні маленьких електростанцій, які РФ не могла б уразити через їхню розосередженість. Це дасть змогу забезпечити стійкість енергосистеми.
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