Атаки РФ на енергосистему: Укренерго пропонує будувати сотні маленьких електростанцій
Україні потрібні сотні маленьких електростанцій, які РФ не могла б уразити через їхню розосередженість. Це дасть змогу забезпечити стійкість енергосистеми
Про це на брифінгу сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Зосередження генерації на декількох майданчиках – це те, що призводить до серйозних проблем при масованих ворожих обстрілах. Ми, як оператор енергосистеми, розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації генеруючих потужностей", – заявив він.
За його словами, необхідно побудувати сотні маленьких електростанцій, атаки на які не матимуть серйозних наслідків для енергосистеми в цілому.
"На сьогодні в Україні вже будуються сонячні й вітрові електростанції – без "зеленого" тарифу, на основі прогнозів інвесторів щодо окупності інвестицій. Додатково до них нам також потрібні технології для балансування", – сказав Кудрицький.
За розрахунками компанії, енергосистемі потрібна нова теплова генерація, але не вугільна, а така, що працюватиме на відходах деревообробної промисловості, аграрного сектору тощо. Її має бути розосереджено по всій країні.
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