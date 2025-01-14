У ТЦК прокоментували інформацію про те, начебто в Києві не дозволили мобілізованому передати ключі від квартири, де був кіт

Відповідну інформацію прокоментувала заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак, передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Козак зазначила, що їй невідомі випадки щодо неможливості мобілізованих спілкуватися з родичами або вирішувати певні побутові питання.

"Мені дійсно нещодавно потрапилось відео, де громадянин каже про те, що він потрапив в ТЦК, і в нього 6 днів був один котик. Мені більше про це нічого невідомо. Ми такої діяльності не допускаємо", – сказала заступниця начальника РТЦК.

Вона розповіла, що згідно з законодавством, громадянам, які прибули до ТЦК особисто, відводять час на вирішення побутових питань. Так, у разі якщо вони підлягають мобілізації, термін їхньої явки і майбутньої мобілізації визначається двома місяцями.

Водночас для порушників такої норми немає, зазначила Козак. Проте, за її словами, навчальний центр або розподільчий пункт – це не місця позбавлення волі.

"Туди нормальний допуск. Звичайно, з урахуванням певних обмежень режимів. Але туди прибувають і родичі, і знайомі, і навіть адвокати. Там надається повна фахово-юридична допомога", – додала Козак.

Що передувало

Організація "ЗооПатруль" 8 січня повідомила, що працівники ТЦК "просто з вулиці забрали" чоловіка й не дозволяли йому передати знайомим ключі від квартири, де перебував його кіт.

"Руденький шість днів просидів зачинений без води. Спершу він гучно нявкав, а потім раптово перестав. Сусіди почали переживати через це", – йшлось у дописі.

Зрештою під наглядом поліції й за дозволу власника двері до квартири відкрили. За словами організації, кіт був зневоднений та не їв на стресі, тому його відправили на крапельниці.

"Коли йому стане краще, із дозволу власника, ми будемо шукати котику нову родину", – додав ЗооПатруль.