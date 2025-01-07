На вокзалі в Дніпрі перехожий відмовився надавати документи представнику ТЦК і вдарив правоохоронця ножем
На залізничному вокзалі у Дніпрі перехожий відмовився надавати представнику ТЦК військово-облікові документи для перевірки, а потім вдарив поліціянта ножем
Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.
Зазначається, що подія сталася вранці 7 січня.
Попередньо, конфліктна ситуація між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК виникла через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки.
"У подальшому чоловік дістав з кишені ніж, яким поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1. Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив, що у Міноборони розробляють варіант повного реформування ТЦК та СП.
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