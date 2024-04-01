У Раді пояснили, завдяки чому енергосистема України тримається попри атаки РФ

Про це повідомив заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.

"Система працює стабільно завдяки нашим різновидам генерації", - сказав він.

За його словами, через удари РФ по Дніпрогесу Україна втратила 1000 мВт електроенергії, але сонячні електростанції в хороші сонячні дні можуть додати 14% генерації.

"Ми навчилися реагувати. У нас у запасі завдяки нашим стратегічним донорам, партнерам, як-от Японія, є певний запас обладнання, готовий до монтажу в разі потреби", - сказав нардеп, відповідаючи на запитання, як енергетикам вдається так швидко повертати світло в оселі людей після атак РФ.