У Раді пояснили, завдяки чому енергосистема України тримається попри атаки РФ
Українська енергосистема зараз працює стабільно завдяки різним видам генерації. Зокрема часткова втрата гідрогенерації певною мірою компенсується сонцем
Про це повідомив заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.
"Система працює стабільно завдяки нашим різновидам генерації", - сказав він.
За його словами, через удари РФ по Дніпрогесу Україна втратила 1000 мВт електроенергії, але сонячні електростанції в хороші сонячні дні можуть додати 14% генерації.
"Ми навчилися реагувати. У нас у запасі завдяки нашим стратегічним донорам, партнерам, як-от Японія, є певний запас обладнання, готовий до монтажу в разі потреби", - сказав нардеп, відповідаючи на запитання, як енергетикам вдається так швидко повертати світло в оселі людей після атак РФ.
- Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
- 25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.
- За даними Міндовкілля, збитки довкіллю внаслідок ракетного обстрілу Дніпрогесу становлять понад 140 млн грн.
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