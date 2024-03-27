В Україні оцінили збитки довкіллю від атаки РФ на Дніпрогес

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, екоінспектори зафіксували засмічення ґрунтів і пляму нафтопродуктів масою близько 0,5 тонни. Проте нині ситуація стабілізувалася. У жодній точці відбору сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів.

Фахівці Держекоінспекції та Держводагентства і надалі здійснюють щоденний моніторинг стану водних ресурсів у річці Дніпро нижче греблі Дніпрогесу.

Міністр зазначив, що по всій Україні вже утворилося понад 600 тис. тонн відходів руйнувань.