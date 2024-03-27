В Україні оцінили збитки довкіллю від атаки РФ на Дніпрогес
Збитки довкіллю внаслідок ракетного обстрілу Дніпрогесу, який росіяни здійснили 22 березня, становлять понад 140 млн грн
Про це в ефірі телемарафону сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
За його словами, екоінспектори зафіксували засмічення ґрунтів і пляму нафтопродуктів масою близько 0,5 тонни. Проте нині ситуація стабілізувалася. У жодній точці відбору сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів.
Фахівці Держекоінспекції та Держводагентства і надалі здійснюють щоденний моніторинг стану водних ресурсів у річці Дніпро нижче греблі Дніпрогесу.
Міністр зазначив, що по всій Україні вже утворилося понад 600 тис. тонн відходів руйнувань.
- Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.
- 25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.
- Станом на 27 березня на Дніпрогесі тривають розбір завалів та оцінка пошкодження обладнання.
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