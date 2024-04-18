Віцеканцлер Німеччини Габек прибув з візитом до Києва

Про це повідомляє DW.

"Ми будемо підтримувати Україну постійно і наполегливо", - наголосив Габек після прибуття в столицю.

Зазначається, що до його делегації увійшли представники оборонної промисловості, а також енергетичного сектору, "щоб ще раз подивитися на місці, яка підтримка потрібна енергетичній інфраструктурі".

Останнього разу він відвідував Україну навесні минулого року.