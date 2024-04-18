Віцеканцлер Німеччини Габек прибув з візитом до Києва
У четвер, 18 квітня, до Києва прибув віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек. Він планує зустрітися з представниками української влади
Про це повідомляє DW.
"Ми будемо підтримувати Україну постійно і наполегливо", - наголосив Габек після прибуття в столицю.
Зазначається, що до його делегації увійшли представники оборонної промисловості, а також енергетичного сектору, "щоб ще раз подивитися на місці, яка підтримка потрібна енергетичній інфраструктурі".
Останнього разу він відвідував Україну навесні минулого року.
- Уряд Німеччини у середу, 17 квітня, виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.35 Купівля 39.35Продаж 39.86
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе