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Німеччина звернулась до партнерів щодо пошуку додаткових систем ППО для України

17 квітня, 2024 середа
16:56
Світ Німеччина уряд

Уряд Німеччини у середу, 17 квітня, виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони

Про це інформує Tagesschau.

Вказано, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів по НАТО, Європейському Союзу, а також до третіх країн з ініціативою з якнайшвидшого надання Україні більшої допомоги із засобами ППО. 

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Речник МЗС наголосив на необхідності "ще раз серйозно подивитися на те, чи є в наявності додаткові системи, які можуть бути швидко надані Україні", адже "зараз необхідне негайне постачання". 

  • Дмитро Кулеба 4 квітня у Брюсселі заявив, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва. Його німецька колега Анналена Бербок закликала терміново шукати системи ППО для України у третіх країнах, оскільки "запаси Patriot у Німеччині спустошені".
  • 11 квітня очільник МЗС України повідомив, що держава знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак.
  • Згодом Кулеба повідомив, що Україна домовляється про отримання двох батарей Patriot та однієї Samp-T. 
  • 13 квітня стало відомо, що Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони Patriot через збільшення російських ракетних атак. Крім того, готується додаткова система ППО IRIS-T. 
Теги:
Україна
ЄС
Німеччина
ППО
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
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