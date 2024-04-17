Німеччина звернулась до партнерів щодо пошуку додаткових систем ППО для України
Уряд Німеччини у середу, 17 квітня, виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони
Про це інформує Tagesschau.
Вказано, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів по НАТО, Європейському Союзу, а також до третіх країн з ініціативою з якнайшвидшого надання Україні більшої допомоги із засобами ППО.
Читайте також: Де знайти ЗРК Patriot: у Defense Express вказали, які країни володіють необхідними Україні системами ППО
Речник МЗС наголосив на необхідності "ще раз серйозно подивитися на те, чи є в наявності додаткові системи, які можуть бути швидко надані Україні", адже "зараз необхідне негайне постачання".
- Дмитро Кулеба 4 квітня у Брюсселі заявив, що Німеччина ініціювала пошук доступних систем протиповітряної оборони Patriot для Києва. Його німецька колега Анналена Бербок закликала терміново шукати системи ППО для України у третіх країнах, оскільки "запаси Patriot у Німеччині спустошені".
- 11 квітня очільник МЗС України повідомив, що держава знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак.
- Згодом Кулеба повідомив, що Україна домовляється про отримання двох батарей Patriot та однієї Samp-T.
- 13 квітня стало відомо, що Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони Patriot через збільшення російських ракетних атак. Крім того, готується додаткова система ППО IRIS-T.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.85
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе