Німеччина звернулась до партнерів щодо пошуку додаткових систем ППО для України

Про це інформує Tagesschau.

Вказано, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів по НАТО, Європейському Союзу, а також до третіх країн з ініціативою з якнайшвидшого надання Україні більшої допомоги із засобами ППО.

Читайте також: Де знайти ЗРК Patriot: у Defense Express вказали, які країни володіють необхідними Україні системами ППО

Речник МЗС наголосив на необхідності "ще раз серйозно подивитися на те, чи є в наявності додаткові системи, які можуть бути швидко надані Україні", адже "зараз необхідне негайне постачання".