Де знайти ЗРК Patriot: у Defense Express вказали, які країни володіють необхідними Україні системами ППО

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Доволі логічну позицію транслює український уряд: у країнах є Patriot. Наприклад, у Німеччини як мінімум може бути 10 Patriot PAC-3, можливо, є ще певна кількість на складах у доволі вбитому стані, бо їх знімали з озброєння протягом 2000-х років, а можливо і розпродавали, тобто їх доля невідома. Якщо розуміти, що весь західний світ має сотню Patriot, то четверта частина, коли ми говоримо про 25 цих ЗРК для України, звісно, не може бути легким завданням. Поки США не виділяє допомогу для України, тому з розгляду виключаємо 60 батарей Patriot, які є в американському арсеналі. А європейські країни мають 35 таких батарей. Німеччина, яка є лідером коаліції у пошуку ППО, відразу сказала, що не буде легко знайти Patriot для України. Можливо, будуть розглянуті складні шляхи з пошуками різних комбінацій, тобто, наприклад, хтось дасть одну пускову, а хтось – машину зв'язку, хтось передасть радіолокаційну станцію", - зауважив військовий експерт.

За його словами, Німеччина також сказала, що буде шукати варіанти поза межами Європи, а це Азія та Близький Схід.

"В Азії мається на увазі Японія, яка нещодавно зняла самообмеження щодо експорту озброєння, тому може продавати ракети виробництва Mitsubishi до США. Але поки Сполучені Штати нам не дають допомогу, то про це можемо забути. Японія має 25 батарей Patriot. Тайвань точно не передаватиме ЗРК, хоча там є 7 Patriot. Південна Корея не передає озброєння до України, тому що поряд КНДР з постійними своїми випробовуваннями. Щодо Близького Сходу – дуже тяжкий регіон з точки зору торгівлі озброєнням та й взагалі дипломатії, але там є Patriot, зокрема у Саудівській Аравії їх до 25. Саудівська Аравія може бути потенційним донором, бо вона орієнтована на американське та європейське озброєння, на мій погляд, є шанс", - прокоментував головний редактор Defense Express.

Олег Катков додав, що ситуація залежить від США, які затримують ухвалення бюджету по Україні, а сама Європа може зібрати у короткостроковій перспективі одну чи дві батареї Patriot.