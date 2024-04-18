Виробник Iris-T заявив, що Україна найближчими тижнями отримає ще одну систему ППО
Виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони Iris-T
Про це пише Bild.
Раух, а також віцеканцлер Німеччини Роберт Габек сьогодні прибули до Києва. За словами Габека, цей візит є свідченням того, що Німеччина надаватиме тривалу підтримку Україні.
"Якщо Путін досягне успіху у своїй війні в Україні, він продовжить. Тому для нашої безпеки й миру в Європі важливо, щоб Україна успішно захищалася і щоб ми їй допомагали", - зазначив віцеканцлер.
Своєю чергою Раух анонсував передачу Україні додаткової системи Iris-T.
"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна – всього за кілька тижнів", – сказав він.
Німецька делегація має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, віцепрем'єркою Юлією Свириденко й очільником Міненерго Германом Галущенком.
- 13 квітня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.
- 17 квітня уряд Німеччини виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
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