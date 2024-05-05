Ворог поцілив у Слов'янську ТЕС на Донеччині 5 ракетами: наслідки
У неділю зранку, 5 травня, росіяни випустили по території Слов'янської ТЕС на Донеччині 5 ракет. Пошкоджено ряд об'єктів на території станції
Про це заявив заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін у коментарі виданню Суспільне Донбас.
За його словами, перші вибухи пролунали на Слов'янській ТЕС Донбасенерго пролунали о 10:35.
"В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", - зазначив Проскунін.
Він уточнив, що ворог завдав удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.
Повідомлень про постраждалих унаслідок обстрілу не надходило.
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У ніч з 4 на 5 травня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. У Харкові внаслідок влучання "шахеда" є постраждалі, зокрема, дитина. У Дніпропетровській області виникли руйнування.
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