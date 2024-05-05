Ворог поцілив у Слов'янську ТЕС на Донеччині 5 ракетами: наслідки

Про це заявив заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін у коментарі виданню Суспільне Донбас.

За його словами, перші вибухи пролунали на Слов'янській ТЕС Донбасенерго пролунали о 10:35.

"В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", - зазначив Проскунін.

Він уточнив, що ворог завдав удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.

Повідомлень про постраждалих унаслідок обстрілу не надходило.