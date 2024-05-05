Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Ворог поцілив у Слов'янську ТЕС на Донеччині 5 ракетами: наслідки

Ворог поцілив у Слов'янську ТЕС на Донеччині 5 ракетами: наслідки

5 травня, 2024 неділя
16:59
Економіка Росіяни завдали удару по Слов'янській ТЕС 5 ракетами
Зміст

У неділю зранку, 5 травня, росіяни випустили по території Слов'янської ТЕС на Донеччині 5 ракет. Пошкоджено ряд об'єктів на території станції

Про це заявив заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін у коментарі виданню Суспільне Донбас.

За його словами, перші вибухи пролунали на Слов'янській ТЕС Донбасенерго пролунали о 10:35.

"В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", - зазначив Проскунін.

Він уточнив, що ворог завдав удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.

Повідомлень про постраждалих унаслідок обстрілу не надходило.

  • У ніч з 4 на 5 травня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. У Харкові внаслідок влучання "шахеда" є постраждалі, зокрема, дитина. У Дніпропетровській області виникли руйнування.

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
Донеччина
Військові новини
Читайте також:
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
4 травня, 2024 субота
"Путін не хоче миру, він божевільний": Зеленський пояснив, як змусити РФ залишити Україну у спокої
Сі Цзіньпін в США
4 травня, 2024 субота
Зовсім скоро ми побачимо остаточне самовизначення Китаю, - політичний експерт Морозов
ракета "Довгий Нептун"
Автор Роман Яворський
2 травня, 2024 четвер
Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.34
    Купівля 39.34
    Продаж 39.84
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
5 травня
18:07
OPINION
Юрій Бутусов
Чи буде Рада підприємців захищати підприємців?
18:00
Аналітика
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
Максимум до вступу у НАТО: що таке безпекові угоди, з ким і чому Київ їх підписує
17:48
Оновлено
У Великдень окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова
На Великдень росіяни вже вдруге вдарили по Харкову: в середмісті поранено 10 людей
17:31
У Черкасах розмалювали один із соборів московського патріархату
"Приємно святити паски в осередку ФСБ?" У Черкасах на вході до храму Московського патріархату лишили написи та листівки
17:20
Оновлено
"Динамо" - "Колос" 5:1 (5 травня 2024 року)
"Динамо" розтрощило "Колос": результати і розклад матчів 27-го туру УПЛ
17:11
Росіяни атакували на Великдень Полтавщину
17:00
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Джо Байден
США порушили ще одні червоні лінії РФ, але роблять це обережно, щоб не розлютити Путіна, - дипломат Брайза
16:45
Естонія
Слід готуватися до того, щоб заблокувати Росію у Балтійському морі, - командувач ВМС Естонії
16:44
обстріл, ППО
Росіяни обстріляли Куп'янщину: 3 людини постраждало
16:36
суспільство
"Прилетить туди - нічого страшного". Одеська поліцейська потрапила в скандал, прокоментувавши в соцмережах чергування на Великдень
16:35
У Німеччині відбулась акція протесту проти виступу пропутінської оперної співачки Анни Нетребко
У Німеччині відбулась акція протесту проти виступу пропутінської оперної співачки Анни Нетребко
16:30
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни намагаються посилювати штурмові дії в Часовому Яру: пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков 
16:14
Al Jazeera заборонили працювати в Ізраїлі
16:09
OPINION
Дмитро Золотухін
Перемовини — це також форма протистояння
15:43
Чехія
Чехія відкликала свого посла в Росії
15:25
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
"Цей відсоток населення підтримує також і Путіна": Епіфаній сказав, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні
15:17
Оновлено
У Бердянську українські партизани ліквідували співробітника виправної колонії, який катував полонених: хто це такий
15:09
підземна школа у Харкові
Підземна школа в Індустріальному районі Харкова: Терехов назвав термін, коли вона почне працювати
14:28
Оновлено
Архангельське
DeepState каже про втрату двох сіл - біля Очеретиного та Куп'янська. Окупанти заявили про нібито повну окупацію Очеретиного
14:15
Оновлено
повінь
Повінь у Кенії: кількість жертв зросла до 228
14:02
Блаженніший Святослав
Коли православні та католики стануть спільно святкувати Великдень: пояснення від предстоятеля УГКЦ Святослава
14:00
OPINION
Богдан Данилишин
В Україні поліпшуються інфляційні очікування
13:54
Майк Джонсон
Джонсона не можна карати за те, що він вчинив правильно: демократи про можливе усунення спікера
13:49
Азов Азовсталь
Бригаді спеціального призначення "Азов" виповнилося 10 років
12:53
Ексклюзив
Митрополит УПЦ МП Лука та Василь Ломаченко (праворуч)
Звʼязок з російською церквою означає причетність до вбивств, - військовий капелан Дмитрієв
12:36
санкції проти Росії
Росія планує диверсії по всій Європі, - Financial Times
12:33
Ексклюзив
окупанти
"Це нереально": генерал Маломуж назвав кількість військ, які потрібні окупантам для повторного наступу на Харків та Суми
12:06
окупанти танк
У районі Часового Яру Росія зосередила до 25 тис. військових, - ОСУВ "Хортиця"
12:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Грузія на роздоріжжі: в "русскій мір" чи в Європейський Союз
11:57
У Великодній ранок росіяни вкотре вдарили по Покровському району Донеччини: поранено трьох цивільних
11:48
Білий Дім
Білий дім заявив, що Україна планує новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США, - FT
11:36
Олаф Шольц
"Ми будемо підтримувати Україну скільки буде потрібно": Шольц привітав православних із Великоднем
11:24
Патріарх Варфоломій
Патріарх Варфоломій під час великодньої меси закликав Україну та Росію до обміну полоненими "всіх на всіх"
11:13
Іранські дрони, БПЛА
Чи має Україна засоби, щоб дістати до мису Чауда в Криму: відповідь Повітряних сил
10:55
Сі Цзіньпін та Путін
Китай міг би змусити Путіна припинити війну в Україні, - голова МЗС Польщі
10:49
зрк с-200
У Повітряних силах назвали засоби, які їм потрібні, щоб вражати ворожі цілі, у тому числі літаки Су-25
10:41
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон закликав Європу оновити економічні зв’язки з Китаєм
10:35
на фото: Хав'єр Мілей
Іспанський міністр звинуватив президента Аргентини Мілея у вживанні наркотиків: сторони обмінялись гострими заявами
10:17
окупанти
Росіяни активізували штурми напередодні Великодня, щоб здобути чергових "перемог" до свят, - ЗСУ
10:07
Обстріл Донеччини 4 травня
Росіяни за добу вбили 4 мешканців Донеччини, ще двох поранили
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV