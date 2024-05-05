РФ обстріляла Україну "шахедами" 5 травня: у Харкові пожежа
У ніч з 4 на 5 травня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили близько 23:30.
Російські терористи запустили ударні БПЛА з декількох напрямків - півдня та північного сходу. Про загрозу попередили жителів Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини.
Харків
О 00:27 ПС повідомили, що в районі Харкова фіксують ворожий БПЛА. Згодом міський голова Ігор Терехов заявив про вибух.
"Влучення "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району. Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події", - написав Терехов о 00:59.
Дніпро
В районі 1:00 Повітряні сили попередили про групу "шахедів", які рухаються у напрямку Дніпра. "Суспільне" повідомило про вибухи.
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