Унаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей: названо попередню суму збитків

Про це повідомив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Збитки за попередніми оцінками сягають $350 млн. При цьому Салєєв зазначив, що цьогоріч на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів ДТЕК - це близько $100 млн.

За словами гендиректора ДТЕК, відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають цілодобово.

"Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів... Наші спеціалісти по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти й встановити", - зазначив Салєєв.

З міркувань безпеки він не став детально говорити про відновлювальні роботи, однак запевнив, що таких об'єктів, які не підлягають ремонту, немає.

"Сьогодні ми навіть не розглядаємо категорію "відновленню не підлягає". Всі наші обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно, так само як і здобута перемога України у цій війні", – резюмував гендиректор енергетичної компанії.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

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