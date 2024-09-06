Шмигаль розповів, коли призначать нового керівника Укренерго та замінять членів наглядової ради, які подали у відставку

Про це він розповів у парламенті під час години запитань до уряду, - інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Шмигаля, урядом були проведені всі процедури зі завершення конкурсу щодо призначення на той момент 7-го члена наглядової ради.

"Зараз є шорт-лист з трьох кандидатів і думаю, що ми найближчим часом, протягом двох тижнів, попрошу міністра енергетики також тут, щоб ми провели всі процедури і призначили тепер уже 5-го члена наглядової ради. Наглядова рада є повноважною", - зазначив прем'єр.

Він сказав, що буде оголошено конкурс на дві вакантних посади.

Стосовно керівника Укренерго, Шмигаль зауважив, що зараз є виконуючий обов'язків.

"Далі згідно з нашими процедурами, згідно з корпоративними стандартами наглядова рада оголосить конкурс на пошук, відбір і надалі призначення керівника", - розповів Шмигаль.

Як тільки наглядова рада подасть на затвердження Міненерго нового керівника, якого обрали згідно з корпоративними процедурами, - він переконаний, що Міненерго дуже оперативно керівника затвердить на посаді. "Не в площині компетенції уряду лежить питання призначення керівника в Укренерго", - підкреслив Шмигаль.



"Повноваження тих двох членів, які подавали заяви, закінчувалися через декілька місяців. Тому в будь-якому разі процедури були початі ще до відбору. Будь-які рішення щодо Укренерго будуть відбуватися абсолютно чітко в рамках корпоративних норм і в рамках рішень наглядової ради", - додав міністр енергетики України Герман Галущенко.