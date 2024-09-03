"Вважаємо рішення політично вмотивованим": члени наглядової ради Укренерго Доббені та Андреасон після звільнення Кудрицького оголосили про припинення повноважень

Про це інформує Укренерго.

Голова наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасон заявили, що у зв'язку з прийняттям рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління компанії вони подали письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради.

"Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника Укренерго є політично вмотивованим і за результатами представленого звіту для нього не має жодних обґрунтованих підстав", - наголосили вони.

Доббені та Андреасон зазначили, що колектив компанії за час повномасштабного вторгнення продемонстрував "безпрецедентну мужність та професіоналізм". Укренерго водночас виконала свої основні стратегічні цілі попри російське вторгнення.

Вони вказали, що прийшли в наглядову раду як експрезиденти асоціації операторів європейської континентальної мережі ENTSO-E в грудні 2021 року і вже з перших днів відчули політичний тиск.

"З перших днів нашої роботи в Наглядовій раді Укренерго ми відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви. Ми регулярно отримували звіти від менеджменту компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію компанії анонімних джерел у соцмережах і тиск на співробітників з боку правоохоронних органів. І сьогодні, в умовах, коли корпоративне управління Компанією за стандартами ОЕCD поставлено під сумнів, ми не бачимо можливості продовжувати свою роботу в Наглядовій раді Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Доббені та Андреасон підкреслили, що вважають порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним. На їхню думку, це може позначитися на подальшій співпраці Укренерго з операторами - членами ENTSO-E.