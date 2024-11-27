"Це рішення Трампа не дуже передбачуване": дипломат Чалий про ймовірного спецпредставника з врегулювання війни в Україні

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Це оголошення призначення в Білому домі, тобто це буде якраз людина, яка буде працювати безпосередньо з президентом США. Я нагадаю, у нас часто згадують Курта Волкера, який працював на схожому напрямі, на схожій посаді. Так от відрізняється в тому, що Курт Волкер працював через державний департамент США, і це об’єктивно зменшувало обсяг можливостей, але друге - назва дещо інша. Це дуже добре, що мова йде про людину, яка буде займатись не миром, як звучало раніше, між Україною і Росією, а в нашому випадку ми розуміємо, до чого це веде. А буде займатися питаннями України і Росії - це дещо інша постановка питання, мені здається це краще набагато, якщо залишиться саме так", - сказав він.

На думку Валерія Чалого, це рішення новообраного президента США Дональда Трампа не дуже передбачуване.

"По-перше, найкраще, що майбутній президент Сполучених Штатів, я скажу, що це рішення Дональда Трампа, з моєї точки зору, не дуже було передбачуване, тому що Кіт Келлог представляє не тільки себе, він представляє цілу групу генералів. Ми розуміємо, що досвід генерала Келлога це все-таки більше досвід періоду В’єтнамської війни, періоду Холодної війни. Тобто я думаю все-рівно його підходи так чи інакше будуть базуватися на його досвіді, коли він, здається, до 2003 року, якщо я не помиляюсь, служив. І, дійсно, в тому періоді він один з найвідоміших генералів", - зазначив колишній надзвичайний і повноважний посол у США.

Дипломат зауважив, що поки не наважився б сказати, чого очікувати від Кіта Келлога на цій посаді.

"Стосовно його перебування в Білому домі - він був недовго, якщо я не помиляюсь, можливо, навіть кілька місяців на посаді National Security Advisor (радник президента США з питань національної безпеки, - ред.), але він був в апараті Білого дому, це трошки інші речі. Як правило ті люди, які працюють в апараті, вони невідомі публічно. Я не скажу, що він був дуже відомий публічно на цій посаді, це скоріше внутрішня робота. Ми знали радників з національної безпеки і пана Болтона, пана Макмайстера. Тобто він вже перевів свою внутрішню роботу в більш близьку і він радив не тільки президенту, а і всьому апарату, і віцепрезиденту в той час.

Я більше його бачив з віцепрезидентом у свій час на зустрічах, чим з президентом у той період. Тобто він з одного боку начебто відома людина, і я знаю, дійсно, були зустрічі і були виступи, і багато я чув його позицій. Ну, власне, я нагадаю вам, недавно оцей план, який був опублікований з ідеєю натиснути на Путіна у разі, якщо він не погодиться на пропозицію Америки, а перша пропозиція надійде і президенту Зеленському, що: "Якщо ви не погодитесь на зупинку війни, то ми не будемо далі допомагати", президенту Путіну: "Якщо ви буде далі вести війну, ми озброємо Україну маскимально, і вам буде поразка". Ну в загальних рисах це звучить як дуже сира пропозиція, тому я би не наважився, якщо чесно знаючи, можливо, як і багато з нас, попередню історію і виступи, заяви генерала Келлога, я би зараз не наважився сказати, у що це реально виллється безпосередньо, коли він буде займатися цим питанням. Але ще раз наголошую: сам підхід до цієї позиції мені більше подобається, ніж ті обговорення різних кандидатур, які були раніше", - сказав Валерій Чалий.