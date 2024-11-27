Якщо ініціатива Байдена про $24 млрд для України не була погоджена з Трампом, то це пустота, - нардеп Гончаренко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"Звичайно, нам приємно це чути, але давайте будемо відвертими. Байден може зараз подати що завгодно, проте в Конгресі більшість республіканців, і ними точно не керує Байден. Тому ймовірно його ініціатива (про $24 млрд для України – ред) була погоджена з Трампом, бо тоді навряд чи з'являлися б такі твіти від Ілона Маска. Якщо це не було погоджено, то нам не варто навіть звертати увагу на це. Байден вже не може приймати такі рішення”, - зазначив Гончаренко.

Завдяки Джозефу Байдену Україні була надана величезна допомога. Але її було достатньо лише для того, щоб ЗСУ могли далі воювати. Цього недостатньо для перемоги, зауважив нардеп.

"Якщо все буде, як раніше, то це веде нас до біди, тут лише питання часу. Тому потрібно змінювати підходи, безперечно, на нашу користь, а не навпаки. Як буде насправді, ми скоро побачимо, і тоді зможемо порівняти, хто для нас кращий союзник”, - додав він.

Те, що Парламентська Асамблея НАТО закликала надати Україні більше далекобійної зброї для ударів по території РФ – дуже хороша новина, як і заклик якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу тощо. Але людина, яка буде головною в прийнятті всіх цих рішень, це, знову ж таки, Дональд Трамп.

"Резолюція і рішення Парламентської Асамблеї НАТО дуже проукраїнські. Але треба розуміти, що ПА НАТО не є органом, який вирішує принципові речі в НАТО. Це орган більш консультативно-дорадчий, де на рівні парламентарів відбуваються обговорення. Добре, що вони нас підтримали, бо без цього нам було б складно. Тепер ми маємо цю позицію, і вона має допомогти нашій дипломатії досягати цілей, зокрема щодо далекобійні ракети і навіть Tomahawk. Але Парламентська Асамблея такі рішення не приймає. А які рішення прийме Трамп, ми поки не знаємо", - резюмував Гончаренко.

Нагадаємо, чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення України у війні проти Росії.





