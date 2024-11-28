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У Краснодарському краї РФ поскаржились на атаку безпілотників

Ольга Бабишена
28 листопада, 2024 четвер
04:43
Війна з Росією безпілотник, дрон

Російська влада вночі четверга, 28 листопада, заявила про нібито атаку безпілотників на Краснодарський край

Зміст

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. 

За його словами, російська ППО нібито відбила масовані атаки безпілотників у двох районах краю - Слов'янську-на-Кубані та хуторі Чигрина. 

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"На місці НП працюють усі оперативні та екстрені служби. Голови районів доповідають про ситуацію. Дав доручення в найкоротші терміни провести експертну оцінку збитків і надати допомогу у відновленні постраждалих будинків", - йдеться у повідомленні. 

  • 26 листопада російська влада заявила про нібито відбиття атаки безпілотників, зокрема у Ростовській області. 
Теги:
Новини
Росія
безпілотник
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