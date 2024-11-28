У Краснодарському краї РФ поскаржились на атаку безпілотників
Російська влада вночі четверга, 28 листопада, заявила про нібито атаку безпілотників на Краснодарський край
Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
За його словами, російська ППО нібито відбила масовані атаки безпілотників у двох районах краю - Слов'янську-на-Кубані та хуторі Чигрина.
Читайте також: Перші удари Storm Shadow, уражений ATACMS арсенал на Брянщині та удар по Капустиному Яру в Астраханській області: де в росіян вибухало та палало цього тижня (18.11-24.11)
"На місці НП працюють усі оперативні та екстрені служби. Голови районів доповідають про ситуацію. Дав доручення в найкоротші терміни провести експертну оцінку збитків і надати допомогу у відновленні постраждалих будинків", - йдеться у повідомленні.
- 26 листопада російська влада заявила про нібито відбиття атаки безпілотників, зокрема у Ростовській області.
- Актуальне
- Важливе