У Краснодарському краї РФ поскаржились на атаку безпілотників

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

За його словами, російська ППО нібито відбила масовані атаки безпілотників у двох районах краю - Слов'янську-на-Кубані та хуторі Чигрина.

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"На місці НП працюють усі оперативні та екстрені служби. Голови районів доповідають про ситуацію. Дав доручення в найкоротші терміни провести експертну оцінку збитків і надати допомогу у відновленні постраждалих будинків", - йдеться у повідомленні.